شاهد.. السودان نحو كارثة أكبر والأبيض في قلب المواجهات!

وبين تصاعد القتال وتراجع فرص التهدئة، تتوالى التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية قد تكون الأكبر منذ اندلاع النزاع. فقد حذرت الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، من أن السودان يدخل مرحلة بالغة الخطورة مع انتقال المواجهات إلى جبهات جديدة، مؤكدة أن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان باتت تمثل بؤرة التهديد الأبرز، في ظل احتدام القتال حولها واتساع رقعة النزاع.

وأوضحت أن المعارك لم تعد تقتصر على منطقة بعينها، بل امتدت إلى كردفان ودارفور والنيل الأزرق، بالتزامن مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة التي استهدفت جسوراً وطرقاً حيوية، ما أدى إلى تعطيل خطوط الإغاثة وعزل مناطق كاملة عن المساعدات الإنسانية.



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