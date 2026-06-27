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بالفيديو..

روسيا والغرب يتبادلان الإتهامات والتصعيد يهيمن على المشهد!

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦
٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش
في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً ميدانياً متواصلاً تتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف القتال في ظل استمرار الخلافات بين موسكو وواشنطن حول أسس إطلاق مفاوضات سلام جديدة.

ففي إطار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف واستهداف المنشآت النفطية والبنى التحتية الحيوية في كلا البلدين أعلنت موسكو عن إسقاط مئة وخمس وسبعين مسيّرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية وشبه جزيرة القرم إضافة إلى أجواء منطقة موسكو ومياه البحر الأسود مشيرة إلى مقتل شخص في هجمات على بيلغورود الحدودية وإصابة عشرة آخرين فضلاً عن إلحاق أضرار بمنشآت إنتاجية تابعة لإحدى الشركات الروسية.

أوكرانيا من جهتها أعلنت عن شن هجوم على منشأة صناعية رئيسية في مدينة فولغوغراد جنوب غرب روسيا واصفة المنشأة بأنها مجمع صناعي ينتج مكونات لأنظمة إطلاق الصواريخ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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