عراقجي في بغداد.. رسائل سياسية وتنسيق إقليمي بمواجهة التحديات

استهلّ عراقجي زيارته بقراءة الفاتحة عند موقع استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي، قبل أن يعقد مباحثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تناولت العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وآليات تعزيز التعاون السياسي والأمني، إلى جانب التنسيق بشأن مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي(قدس سره) في عدد من المدن العراقية.



وأكد عراقجي في المؤتمر أن أي تدخل خارجي في إدارة مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتحه، داعياً إلى الالتزام بمذكرة التفاهم، ولا سيما ما يتعلق بإنهاء الحرب في لبنان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.



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