قاليباف: سيادة لبنان وإنهاء الحرب جزء من تفاهم إسلام آباد

مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي صرح أن الحرية من دون استقلال سياسي هي قفص ذهبي مؤكدا أن حزب الله هو عمود الخيمة والحافظ والحارس الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله.

بدوره رئيس البرلمان الإيراني محمدباقر قاليباف وفي اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري أكد أن إنهاء الحرب في لبنان وسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه يشكل جزءاً مهماً من البند الأول لتفاهم إسلام آباد مشددا على أن الهدف هو وضع حد للحرب وعودة النازحين ورفع الاحتلال وانسحاب الكيان من الأراضي اللبنانية وأن بلاده تتابع هذا الأمر بكل جدية.

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