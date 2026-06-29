نبيه بري: “اتفاق الاطار” خارج حدود المنطق وخارج سياق المواقف العربية والدولية

واشار بري في حديث لموقع المدن قائلا: لا مقومات نجاح هذا الاتفاق قائمة ولا تطبيقه ممكن وأن الغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين هم ضد هذا الاتفاق.

‏ورأى أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق، هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه في مسار إسلام أباد.

واشاد بري بالمواقف الاعتراضية على الاتفاق، ومنها موقف النائب السابق وليد جنبلاط واعتبر أن هناك جواً سياسياً بدأ يتبلور في لبنان ويتكون ضده.

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كما اعتبر بري أن المشروع الإسرائيلي يمثل خطراً على الدول العربية ككل وليس على لبنان فقط. ولا بد للبنان أن يتحصن بالمواقف العربية والإقليمية والدولية التي يمكنها أن توفر عناصر الحماية. فتهديد لبنان هو تهديد للدول العربية، واحتلال جنوبه يشكل خطراً ليس عليه فقط بل على سوريا أيضاً.

كما رأى أن كل المحاولات الإسرائيلية هي لخلق فتنة بين اللبنانيين أو بين لبنان وسوريا، وهو ما يريد اللبنانيون والسوريون هو تجاوزه بالكامل وعدم الغرق في أي فخ اسرائيلي، ف”إسرائيل” تريد إبعاد نفسها عن المعركة لعدم تكبد خسائر مقابل إدخال اللبنانيين في مواجهة بعضهم لبعض.