مقترح أميركي أوروبي لتدريب قوات لبنانية للانتشار في المناطق "المنزوعة السلاح"

وأعلنت هيئة البث "الإسرائيلية" ان المقترح الأميركي يشمل تدريب قوات لبنانية بهدف الانتشار في المناطق "المنزوعة السلاح" بدلاً من "الجيش الإسرائيلي".

کما کشفت وكالة رويترز أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت مهمة عسكرية ​ومدنية مدتها ثلاث سنوات لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية، في ‌مجالات منها أمن الحدود والأمن البحري.

واعترفت الوكالة ان هذا المقترح يهدف إتاحة الفرصة للجيش اللبناني للتركيز على ​"نزع سلاح" المقاومة .

وأضافت الوثيقة "لتحقيق هذه الغاية، ستركز المهمة على تعزيز أفواج حرس الحدود البرية ووحدات القوات المتنقلة وقوات ​الدرك في المحافظات ​وتحسين قدرات المخابرات ⁠والمراقبة والاستطلاع وتعزيز قدرات الأمن البحري، بما يشمل إدارة أمن الحدود والموانئ".