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مراسل العالم يكشف تفاصيل الحدث الأمني جنوب لبنان

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦
٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش
كشف مراسل قناة "العالم" في القدس المحتلة "خضر شاهين" عن معطيات أولية بشأن حدث أمني وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"الخطير" وقع في جنوب لبنان، وأسفر عن إصابات في صفوف قوات الاحتلال وسط تكتم ورقابة عسكرية مشددة.

وأفاد مراسل العالم بأن المعلومات المتوافرة حتى الآن تشير إلى احتمال انفجار عبوة ناسفة في موقع تابع للواء الكوماندوز في جيش الاحتلال جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة جنديين على الأقل كانا موجودين في الموقع، إحداهما وصفت بالخطيرة.

وأضاف أن المصابين نقلا بواسطة مروحية عسكرية إلى مستشفى رمبام في حيفا المحتلة، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال فرض رقابة عسكرية على تفاصيل الحادث ومنع نشر مزيد من المعلومات بشأنه.

وأشار مراسل العالم إلى أن وسائل إعلام المستوطنين تتعامل مع الحادث بوصفه "حدثا أمنيا خطيرا"، وسط تأخر متعمد في الكشف عن تفاصيله، كما درجت عليه سلطات الاحتلال في حوادث مماثلة، ولا سيما تلك التي تطال قواته في الجبهة الشمالية.

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