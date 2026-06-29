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مراسل ’العالم’ يستعرض خديعة ’المناطق التجريبية’ في جنوب لبنان

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦
٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش
استعرض مراسل قناة العالم في بيروت حسين عز الدين حقيقة ما يسمى "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن الانسحاب من بلدات لم يفرض سيطرته عليها أساسا.

وأوضح عز الدين أن الاحتلال يتحدث عن بلدتي فرون في قضاء بنت جبيل وزوطر الغربية في قضاء النبطية كنموذج لما يسمى "المناطق التجريبية"، رغم أن قواته لم تتمكن من دخولهما خلال العدوان على لبنان أو فرض سيطرة عليهما.

وأشار مراسل العالم إلى أن ما ورد في الملحق الأمني المنبثق عن اتفاق الإطار بين الحكومة اللبنانية والاحتلال يتحدث عن بدء تطبيق ما يسمى "العملية التجريبية" في هذه المناطق، وهو ما تزامن مع لقاء قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بقائد القيادة المركزية الأميركية.

ولفت عز الدين إلى أن الجيش اللبناني أعلن سابقا وجوده في القرى المحررة، مؤكدا أن أي حديث عن انتشار جديد للجيش يفترض مسبقا وجود احتلال وانسحابه من تلك المناطق، وهو ما لا ينطبق على البلدات المذكورة.

كما أشار إلى تحذيرات رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن بعض الطروحات المتداولة قد تفضي إلى إثارة فتنة وخلق شرخ بين أبناء القرى الجنوبية والجيش اللبناني.

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