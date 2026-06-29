غريب آبادي لماكرون: إزالة الألغام من مضيق هرمز حق حصري لإيران

وجاءت تصريحات غريب آبادي رداً على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده، بالتنسيق مع شركائها، للمشاركة في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز.

وقال غريب آبادي إن مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد تنص بوضوح على أن إزالة الألغام من مضيق هرمز هي مسؤولية إيران وحدها، ولا يحق لأي دولة أخرى القيام بها، ولن نسمح بذلك من الأساس.

وأضاف أن الأوضاع في المنطقة حساسة ومعقدة، داعياً فرنسا إلى تجنب أي خطوات أو تصريحات من شأنها زيادة التوتر، مؤكداً أن أي تحركات تتعلق بالمضيق يجب أن تتم في إطار التفاهمات القائمة واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.