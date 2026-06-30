عبوة ناسفة تفجرها المقاومة بكبار ضباط الاحتلال في بلدة عيتا الشعب الحدودية

وبحسب إعلام الإحتلال، أسفر التفجير عن إصابة جنديين من جنود الاحتياط في الوحدة، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، وقد جرى إجلاؤهما بواسطة مروحية.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أنّ حزب الله استهدف مقراً كان يوجد داخله كبار ضباط "جيش الاحتلال" في جنوب لبنان.

وفجر الأحد، اشتبك مقاوم من حزب الله مع قوة إسرائيلية في بلدة دير سريان الجنوبية، ما أسفر عن هلاك ضابط وإصابة جندي من "جيش" الاحتلال.

ويستمر "جيش" الاحتلال في اعتداءاته على جنوب لبنان عبر شن غارات من الطائرات الحربية والمسيرة، وإلقاء قنابل من المحلقات، وتنفيذ قصف مدفعي، فضلاً عن التحركات البرية التي تترافق مع إشعال حرائق وتفجيرات تهدف إلى نسف منازل، وذلك على الرغم من "اتفاق الإطار" بين حكومة لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني.