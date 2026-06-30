التوغّل الإسرائيلي يهدّد جنوب سوريا ويعيد رسم الحدود!

حيث أن التحركات الإسرائيلية في المنطقة تفرض واقعا ميدانيا جديدا، واحتجاجات محلية ترفض تمدد قوات الاحتلال في ريف درعا الغربي الذي شهد تصعيدا جديدا بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه شبان تجمعوا قرب ثكنة الجزيرة في منطقة حوض اليرموك احتجاجا على الوجود الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تقدم قوات إسرائيلية نحو المنطقة وإطلاق نار باتجاه الأحياء السكنية المحيطة.



وأفادت مصادر محلية بأن الشبان أقاموا حاجزا ميدانيا لمنع تقدم القوات، قبل أن ينسحبوا لاحقا، فيما واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها وسط حالة من التوتر، من دون تأكيد وقوع إصابات.



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