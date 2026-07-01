ميدفيديف سيشارك في مراسم تشييع القائد الشهيد

وكان المتحدث باسم مراسم الوداع وتشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد قد اعلن اليوم الاربعاء، أن قادة ومسؤولين من نحو 40 دولة سيشاركون في هذه المراسم، وسيحضرون لتأدية الواجب تجاه المقام الرفيع للقائد الشهيد.

وفي السیاق، اعلن سفير إيران في طاجيكستان ان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن سيشارك في مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام المجاهد الشهيد.

وأعلن إيمان عطارزاده، المتحدث باسم مراسم الوداع وتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الاسلامية الشهيد اية الله السيد علي خامنئي (رض) أن قادة ومسؤولين من نحو 40 دولة سيشاركون في هذه المراسم، وسيحضرون لتأدية الواجب تجاه المقام الرفيع للقائد الشهيد.