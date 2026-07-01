بالفيديو.. العالم ترصد شواهد حية لصمود اهالي قرية الغندورية جنوبي لبنان الأربعاء ٠١ يوليو ٢٠٢٦ ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش دخل فريق قناة العالم إلى بلدة الغندورية جنوب لبنان، بعد إعلان وقف إطلاق النار، لرصد حياة الأهالي الصامدين وما يحملونه من قصص وآمال. ورصد التقرير استمرار سكن الناس في منزل مهدم نتيجة الغارات الإسرائيلية، إذ ما زال مأهولًا. وجرى الحديث مع أصحاب البيت، حيث أكد صاحب البيت أن التمسك بالأرض يعني البقاء فيها مهما كانت الظروف، حتى بعد موافقة وقف النار والعودة المبكرة للحياة اليومية والعمل في المكان. التفاصيل في الفيديو المرفق.. شاهد ايضا.. "فرون"اللبنانية تكشف زيف الرواية الإسرائيلية وفخ المنطقة التجريبية! كلمات دليلية وقف إطلاق النار الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان قرية الغندورية شواهد حية