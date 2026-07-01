العالم ترصد شواهد حية لصمود اهالي قرية الغندورية جنوبي لبنان

وجرى الحديث مع أصحاب البيت، حيث أكد صاحب البيت أن التمسك بالأرض يعني البقاء فيها مهما كانت الظروف، حتى بعد موافقة وقف النار والعودة المبكرة للحياة اليومية والعمل في المكان.

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