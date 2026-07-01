بالفيديو.. الاحتلال الاسرائيلي يواصل خروقاته واعتداءاته في قرى وبلدات جنوب لبنان الأربعاء ٠١ يوليو ٢٠٢٦ ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة جديدة لأعداد ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان فيما أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون أن صيغة إطار اتفاق واشنطن تحفظ حقوق لبنان على المستويين القضائي والميداني. وفيما كشفت تقارير عن تهديد واشنطن للبنان في حال تعثر تنفيذ الاتفاق توعد رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه بمواصلة حرية التحرك داخل لبنان وعدم الانسحاب منه . التفاصيل في الفيديو المرفق.. كلمات دليلية الاحتلال الاسرائيلي وزارة الصحة جوزف عون قرى وبلدات جنوب لبنان إطار اتفاق القضائي والميداني