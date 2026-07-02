الصحة اللبنانية: 19 شهيدًا خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 4297

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنها أحصت 19 شهيدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 4297 شهيدًا و12196 جريحًا.