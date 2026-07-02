الصحة اللبنانية: 19 شهيدًا خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 4297 الخميس ٠٢ يوليو ٢٠٢٦ ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان، مؤكدة أن عدد الشهداء بلغ 4297 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 12196 منذ بدء العدوان، وذلك بعد توثيق سقوط 19 شهيدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنها أحصت 19 شهيدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 4297 شهيدًا و12196 جريحًا. كلمات دليلية العدوان الصهيوني وزارة الصحة اللبنانية عدد الشهداء