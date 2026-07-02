ايران توجه رسالة لمجلس الأمن عقب تهديد كيان الإحتلال لقائد الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن ايران حذّرت مجلس الأمن الدولي من تداعيات التهديد الوقح الصادر عن الكيان الصهيوني ضد قائد الثورة الإسلامية، مؤكدة أن هذا النوع من التهديدات لا يُعد سابقة ولا يمكن اعتباره مجرد تصريحات إعلامية عابرة.



وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على توجيهات حكومتي، أودّ أن ألفت، بموجب هذه الرسالة، انتباهكم العاجل وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أحدث تهديد علني أطلقه وزير حرب الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس، ضد قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



فخلال مؤتمر صحفي عقده في 30 يونيو/حزيران 2026، وأثناء تهديده الصريح باستئناف العدوان العسكري على إيران، قال رداً على سؤال بشأن قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، إنه "موضوع على قائمة التصفية". وتُعدّ هذه التصريحات تهديداً علنياً وصريحاً بالاغتيال، كما تمثل انتهاكاً للبند الأول من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وهي المذكرة التي تعد الولايات المتحدة الأميركية من بين موقّعيها وتتحمل مسؤولية ضمان الالتزام بأحكامها.



وأضافت الرسالة أن مثل هذه التهديدات "ليست أمراً غير مسبوق، وليست مجرد تصريحات"، بل تمثل جزءاً من سياسة متعمدة ومنظمة في إطار إرهاب الدولة ضد كبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في سياق الأعمال العدوانية غير القانونية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد إيران، "بما في ذلك اغتيال القائد الراحل لإيران، الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي، وغيرهم من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، بمشاركة وتنسيق ودعم من الولايات المتحدة".



وأكدت الرسالة أن هذه السياسة تمثل "انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولمبادئ القانون الدولي الأساسية، بما في ذلك حظر التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها، فضلاً عن مخالفة القواعد الآمرة في القانون الدولي".



واتهمت إيران الكيان الإسرائيلي، خلال اعتداءاته على أراضيها في يونيو/حزيران 2025، وكذلك في الفترة الممتدة من 28 فبراير/شباط إلى 8 أبريل/نيسان 2026، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بصورة متعمدة، بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات التعليمية والأماكن الثقافية، ما أدى، إلى استشهاد أكثر من 4800 مدني، بينهم نساء وأطفال.



وشددت الرسالة على أن أحدث تهديد بالاغتيال يجب النظر إليه في إطار السياسة نفسها القائمة على "إرهاب الدولة والعدوان الإجرامي غير المشروع".



وأضافت أن الاستهداف المتعمد لكبار مسؤولي دولة عضو ذات سيادة يشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة، وكذلك للقانون الدولي الإنساني متى انطبق ذلك.

كما اعتبرت أن تقاعس مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته بموجب الميثاق أسهم في ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب، وشجّع الكيان الإسرائيلي على تطبيع إرهاب الدولة، بما يشكّل سابقة بالغة الخطورة وتهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين.



وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسالتها إدانتها الصريحة لهذه التصريحات "التهديدية والمشينة"، محمّلة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات الناجمة عن أي عمل عدواني أو أي سلوك غير قانوني آخر قد يُرتكب في أعقاب هذه التهديدات.



وجاء في الرسالة أيضاً أن "أي خطأ غير محسوب في التقدير أو أي عمل عدائي من جانب الكيان الإسرائيلي سيُواجَه برد حاسم وفوري، وستقع مسؤولية ما يترتب عليه من عواقب على عاتق ذلك الكيان وحده".



وجدّدت إيران تأكيد حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس، وفقاً لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمتناسبة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي وشعبها، في مواجهة أي هجوم مسلح أو أي تهديد أو لجوء غير مشروع إلى القوة.



وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها على أهبة الاستعداد الكامل لممارسة هذا الحق بحزم وإرادة راسخة إذا اقتضت الظروف ذلك.



وفي ختام رسالتها، دعت إيران مجلس الأمن إلى الإدانة الصريحة لأي تهديد أو محاولة اغتيال تستهدف المسؤولين أو القادة الحكوميين، باعتبار ذلك انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وضمان مساءلة جميع الأشخاص الذين يخططون أو يجيزون أو يسهّلون أو يدعمون أو ينفذون مثل هذه الأفعال.

وإلزام الكيان الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ووضع حدّ فوري لأعماله العدوانية غير القانونية وسائر انتهاكاته الجسيمة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.