وضعية الحرب الحقيقية التي تساهم في سردية المقاومة

الوضع العام:

المعركة السياسية والدبلوماسية تحتدم بين أمريكا وإيران، وتتمحور حول وقف إطلاق النار، ومضيق هرمز، والأموال المجمدة. أما بخصوص إيران، فقد أفضت المفاوضات في قطر إلى تشكيل "خلية فض النزاع" في لبنان، والتي ستشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب جيش العدو.



الجبهة اللبنانية:

- أجرت شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية تحسينات على نظام القبة الحديدية كاستخلاص للعبر من الحرب التي حصلت، وقد دعمت نظام الليزر "أور إيتان" على حساب النظام السابق. كان، 6/30

- يلعب وزير الخزانة الأمريكي دوراً في قطاع الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس، ونبّه إلى ضرورة بقاء جيش العدو في لبنان. وول ستريت جورنال، 6/30

- يحذّر العدو على لسان الجيش ورويترز وهيكل، ويشبّه تأيده لحزب الله بأنه غير مؤهل لتنفيذ بنود الاتفاق والشروط الخاصة بما يخص المناطق التجريبية وسحب سلاح حزب الله، ويطالب بتنفيذه. 14/6، 6/30

الهدف تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وأمريكا، لمتابعة وقف إطلاق النار في لبنان، على أن يكون سفير إيران أحد أعضائها.

- ترتيبات أمنية إسرائيلية-أمريكية يتم فرضها على الجيش اللبناني لمتابعة خروقات الاتفاق والشروط، تتعلق بجمع المعلومات ومراقبة كل التحركات في جنوب لبنان. إعلام العدو، 7/1

- قرار مشبوه من دولة الإمارات بالسماح لرعاياها بالدخول إلى لبنان بالرغم من الأوضاع فيه، خاصة مع وجود تقارير عن منح دولة الإمارات الجنسية لحوالي 5000 إسرائيلي.



الجبهة الداخلية:

- بلغ مجموع عدد المعتقلين بتهمة التجس لصالح إيران خلال الحرب 80 منهم لدى جهاز الشاباك. إذاعة جيش العدو، 7/1



الجبهة الاقتصادية:

- هدد الحرس الثوري بأنه سيغلق مضيق هرمز مجدداً في حال استمرار الولايات المتحدة ودول أخرى في الإبحار خارج المسارات المحددة من قبله. وول ستريت جورنال، 6/30



المفاوضات:

- المفاوضات غير المباشرة مستمرة في قطر، وعلى جدول أعمالها تفعيل عمل اللجنة الخماسية المعنية بوقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب العدو الكامل من الأراضي اللبنانية. ركالات، 6/30

- باراك أوباما يتهم ترامب بإلغاء الاتفاق النووي السابق الذي كانت المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية موافقة عليه.

- التوصل إلى اتفاق أولي بالإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران المجمدة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. قناة 15، 7/1



تأثيرات داخلية ودولية:

- تحتدم المعركة الانتخابية داخل الكيان مع اقتراب موعدها، مع ظهور تحالفات جديدة بين القوى.

- استمرار صراع العصابات داخل الكيان، آخر فصولها تفجير عبوة ناسفة استهدف أحد زعماء المافيا في منطقة حيفا وأدى إلى مقتله. إعلام العدو، 6/30

- يسرّب العدو تقارير استخباراتية تتهم فيها نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، بأنه سرب خطة لتغيير النظام في إيران إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مما أدى إلى فشلها. 24K+، 6/30

وبسبب الأزمة المالية بين الجيش ووزارة المالية، فشل مشروع تمديد الخدمة الإلزامية لجنود العدو، ومع بداية السنة القادمة سيكون هناك حاجة لتجنيد 8000 جندي لسد النقص. يديعوت أحرونوت، 6/30

- وبسبب تهرب الحريديم من التجنيد في جيش العدو، فإن عدد المتهربين من الخدمة خلال سنة ونصف سيرتفع إلى 90 ألف متهرب. واللا، 7/1

- عمليات تهريب بواسطة طائرة مسيّرة تتم من مصر والأراضي المحتلة باتجاه غزة، استطاع جيش العدو ضبط 117 طائرة، ولكن وصل 28 طائرة، وبحسب إعلام العدو فإن عمليات التهريب تقتصر على المخدرات فقط. إذاعة جيش العدو، 7/1



الجبهة السياسية اللبنانية:

- نجاح اتفاق التآمر في واشطن عمادته الجيش اللبناني، لذلك السلطة تضغط عليه، وخاصة قائد الجيش.

بقلم: الإعلامية جمانة كرم عياد