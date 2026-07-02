الذهب يواصل مكاسبه وسط بيانات وظائف ضعيفة وتراجع النفط

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4063.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل 4114.99 دولار للأوقية أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو . ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة ‌إلى 4075.60 دولار.

وأظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة (إيه.دي.بي) للأبحاث أن القطاع الخاص أضاف 98 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ‌زيادة غير معدلة بلغت 122 ألفا في مايو .

‌وتراجعت أسعار النفط بعد أن اختتمت إيران وأمريكا أمس الأربعاء جولة من ‌المحادثات غير المباشرة التي ركزت على مضيق هرمز.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط وقوة سوق ⁠العمل أن يفاقم المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أنه يتم النظر عادة للذهب على أنه أداة للتحوط ⁠في أوقات التضخم ⁠المرتفع فإنه يفقد جاذبيته إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 59.76 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1583.05 دولار، وصعد سعر البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1223.80 ‌دولار.