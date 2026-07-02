نائب الرئيس الأمريكي يهدد بتكرار العدوان العسكري على إيران

وقال فانس، بعد خطابه في المحطة المذكورة: "لا أستطيع أن ألتزم بأي شيء، لأن ذلك يعتمد بوضوح على ما سيفعله الإيرانيون في النهاية".

وحسبما كتب موقع "ذا هيل"، أوضح في هذا الصدد قائلاً: "ما يمكنني الالتزام به هو أن الرئيس لن يعيد نشر قواتنا العسكرية إلا إذا اضطر إلى ذلك، إلا إذا كان هناك هدف محدد لذلك".

وادّعى هذا المسؤول الأمريكي قائلاً: "إذا اضطررنا إلى القيام بالمزيد، فإن ذلك يعود إلى الإيرانيين. إذا حاولوا إعادة بناء برنامجهم النووي، إذا حاولوا مرة أخرى إطلاق النار على السفن التجارية، فإن ذلك سيغيّر حساباتنا".

وأضاف فانس أيضاً: "لكن في الوقت الحالي، ما قاله الرئيس هو: اذهبوا وتعاملوا بحسن نية، اذهبوا وتفاوضوا، وهذا ما فوّضنا به".