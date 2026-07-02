القوات المسلحة الإيرانية: أي تحرك أمريكي في هرمز سيواجه رداً فورياً

وأوضح المقر، في بيان، أن أمن واستقرار هذا الممر المائي الحيوي يُعدّ خطاً أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية، مشدداً على أن جميع السفن التجارية وناقلات النفط ملزمة بالالتزام بمسارات العبور التي تحددها إيران، وبالبروتوكولات المعمول بها لضمان الملاحة الآمنة.

وأضاف أن أي خروج عن المسارات المحددة أو مخالفة التعليمات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري وحازم، محملاً السفن المخالفة مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد أمنها.

كما أكد البيان أن أي محاولة أمريكية للتدخل في الشؤون الأمنية للمضيق أو القيام بأي إجراءات من شأنها الإخلال بأمنه ستُعد تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية الإيرانية، وستُواجه برد سريع وحاسم من القوات المسلحة.

وأشار إلى أن استمرار تحليق الطائرات العسكرية الأمريكية، سواء المأهولة أو المسيّرة، فوق مضيق هرمز يسهم في زعزعة أمن هذا الممر البحري ويهدد استقرار المنطقة، مؤكداً أن إيران لن تتردد في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن سيادتها والتصدي لأي اعتداء أو تجاوز من جانب الجيش الأمريكي أو حلفائه.