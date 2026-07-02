مفاوضات إيران وأمريكا بين إنفراجة مرتقبة وشبح الحرب!

وفيما يتعلق بتقييم المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة عبر الوسيط القطري أكد الكاتب والصحفي السياسي الأستاذ عبدالله قمح، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد نتائج من هذا المسار، وتريد الإبقاء على وجودها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نسف هذا الوجود بالكامل. وبالتالي انتقلت إيران من المقاومة في الميدان إلى المقاومة في الغرف، داخل الغرف. وإلى حد ما الآن الوضع مريح.



ولفت قمح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لو تتعامل مع هذا الاتفاق بطرق ملتوية لمحاولة تفريغه من مضمونه، كما جرى على الساحة. فهي تقوم بتجهيز نفسها وتحضيرها، وتريح الداخل الإيراني بعض الشيء. وهناك تسعى إلى مكاسب من خلال هذا الاتفاق، مكاسب مالية، ومكاسب متعلقة بالاقتصاد. وأنتم تعلمون بأن بيع النفط ما زال مستمرًا، وبالتالي هناك راحة نوعًا ما للداخل الإيراني، وهذا أمر جيد بالنسبة لإيران.

ضيف البرنامج:

الكاتب والصحفي السياسي الأستاذ عبدالله قمح.



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