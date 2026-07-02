عاجل:
البنك المركزي الايراني ينفي الشائعة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن رسالة عن نقص في الاحتياطيات الغذائية
إعلام الاحتلال (القناة 12): ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
عراقجي يؤكد لوفد حركة أمل اهتمام الإيران بلبنان وضرورة وقف اطلاق النار فيه وعلى إلزام العدو الصهيوني بالانسحاب من الأراضي اللبنانية
مصادر فلسطينية: 5 جرحى بينهم 3 بحالة خطيرة جراء قصف مسيرة إسرائيلية قرب دوار أبو شرخ شمال غزة
الرئيس المصري: تجميع المفاعل الثاني في محطة الضبعة للطاقة النووية سيبدأ في غضون أيام قليلة
رئيس مجلس الشورى الإسلامي قاليباف: إيران لم تكن يوماً البادئة في أي حرب، لكنها ستقف بقوة في مواجهة أي اعتداء
سفير إيران في بيجين: الصين والدول الصديقة ستؤخذ بالاعتبار ضمن "ملاحظات خاصة" عند تحديد طبيعة رسوم الخدمات بمضيق هرمز
مصادر لبنانية: تفجير إسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوب لبنان
بزشكيان: نحن المسلمون لن ننحني أمام الظلم والطغيان
مصادر لبنانية: العدو "الإسرائيلي" نفذ تفجيرين في بلدتي الطيري وبيت ياحون جنوب لبنان

نقطة تواصل..

عاصفة تفاعل بعد نسف واشنطن للتفاهمات والرد الإيراني قلب المعادلة!

الخميس ٠٢ يوليو ٢٠٢٦
٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش
خطوة تصعيدية خطيرة تضع الاتفاقات الدولية في مهب الريح، وتحوّل التهديدات إلى واقع ميداني متفجر؛ حيث أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف مواقع إيرانية في خرق فاضح ومباشر لبنود رئيسة شكّلت في الأساس ركيزة مذكرة التفاهم.

هذا الاعتداء لم يكن مجرد تجاوز للخطوط الحمراء، بل مثّل ضربة قاضية للبند الأول من مذكرة التفاهم الذي يحظر فيها بشكل قاطع أي عمل يهدد أمن الدولتين أو يستهدفهما، كما شكّل انتهاكاً سافراً للبند الخامس المرتبط بالمعادلة الحساسة لمضيق هرمز، الشريان الملاحي الأبرز في العالم.

وبين خرق العهود في الميدان واشتعال المواقف في الفضاء الافتراضي، تتدحرج كرة التصعيد لتفرض واقعاً جديداً يتصدر شاشات المغردين والنشطاء. فالعدوان الأمريكي يضرب أولى بنود مذكرة التفاهم، ويرسم علامات استفهام كبرى حول مصير التهدئة، بينما يأتي الرد الإيراني الحاسم ليُحدث هزّة رقمية وسياسية تقلب الموازين، وتُشعل النقاشات على مختلف المنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، كتبت نورا الحربي على منصة إكس: "دونالد ترامب قال مساءً: إذا أصدرتُ الأمر، ستزول الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الوجود في غضون 15 دقيقة. وجاء الرد مساءً: إيران موجودة منذ أكثر من 3000 عام، لقد صمدت أمام 47 عاماً من عقوباتكم، ومع ذلك تظنون أن بإمكانكم محونا في 15 دقيقة." وقد لُقّن ترامب درساً قاسياً وأُفحم تماماً.

وعبر منصة فيسبوك، كتب يوسف أيوب: "واشنطن تثبت دائماً أنها لا تحترم العهود، واستهداف المواقع الإيرانية هو نسف رسمي لكل الاتفاقيات، والرد جاء سريعاً ليؤكد أن زمن الاعتداءات بلا ثمن قد ولّى."

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

في ذكرى الف يوم على السابع من اكتوبر ، ايران اسقطت ورقة التوت عن نتنياهو

في ذكرى الف يوم على السابع من اكتوبر ، ايران اسقطت ورقة التوت عن نتنياهو

رسالة رئيس برلمان لبنان 'نبيه بري' بمناسبة وداع القائد الشهيد

رسالة رئيس برلمان لبنان 'نبيه بري' بمناسبة وداع القائد الشهيد

مضيق هرمز يتم تعريفه بأمر من إيران وليس من 'سنتكوم'

مضيق هرمز يتم تعريفه بأمر من إيران وليس من 'سنتكوم'

بحضور رئيس وزراء العراق.. استقبال رسمي سيقام لجثمان القائد الشهيد

بحضور رئيس وزراء العراق.. استقبال رسمي سيقام لجثمان القائد الشهيد

0% ...

آخرالاخبار

البنك المركزي الايراني ينفي الشائعة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن رسالة عن نقص في الاحتياطيات الغذائية

ملايين الإيرانيين يودعون قائدهم الشهيد في مشهد تاريخي مهيب

إعلام الاحتلال (القناة 12): ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران

أفق الوعي وبوصلة الأمة: قراءة تحليلية في فكر وشخصية آية الله خامنئي (رض)

صنعاء تحبط محاولة سعودية لمنع هبوط طائرة إيرانية في مطارها

ولايتي: دم إمامنا الشهيد أحيا نهضة إيران وأحرار العالم

ولايتي: علّمني الإمام الشهيد التدبير والصلابة والإخلاص ومنه صارت "العزة، الحكمة، المصلحة" أساس سياسة إيران الخارجية

مستشار قائد الثورة ولايتي: بعد نصف قرن تقريباً أودّع بقلبٍ دامٍ مرشدي (وإنا له لاحقون إن شاء الله)

عراقجي يؤكد لوفد حركة أمل اهتمام الإيران بلبنان وضرورة وقف اطلاق النار فيه وعلى إلزام العدو الصهيوني بالانسحاب من الأراضي اللبنانية

طوفان الوفاء في وادي السلام.. حين تحشد الجغرافيا أرواحها لتشييع إمام الثبات

الأكثر مشاهدة

أسامة حمدان: استشهد الخامنئي بسبب دفاعه عن فلسطين

بالفيديو| مراسم وداع جثمان الامام الشهيد السيد الخامنئي بجوار حسينيّة الإمام الخميني (قده)

غريب آبادي: إن يوم 3 مارس يذكّر بجريمة أودت فيها أمريكا بحياة 290 إنسانًا بريئًا، بينهم 66 طفلًا

بزشكيان: إن استشهاد قائد إيران العظيم ألقى حزنًا عميقًا في قلوب أبناء شعبنا والأمة الإسلامية وكل أحرار العالم

وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر: ما صدر عن فيدان يمثل "دعوة صريحة لتدمير إسرائيل"

فيدان: "إسرائيل" تبحث عن عدو جديد

وفد أفغاني يرأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يشارك في مراسم تشييع الشهيد السيد علي خامنئي

فيدان: "إسرائيل" ليست مشكلة تركيا وحدها بل مشكلة العالم بأسره

وسط ضغوط ترامب على حلفاء الناتو...استقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا

الجزائر: نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية بلغت 20.79% داخل البلاد

وفد من المثقفين والمؤسسات الدينية والشخصيات السياسية والثقافية من دول العالم تتوافد لتقديم الاحترام لجثمان القائد الشهيد