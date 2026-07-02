عاصفة تفاعل بعد نسف واشنطن للتفاهمات والرد الإيراني قلب المعادلة!

هذا الاعتداء لم يكن مجرد تجاوز للخطوط الحمراء، بل مثّل ضربة قاضية للبند الأول من مذكرة التفاهم الذي يحظر فيها بشكل قاطع أي عمل يهدد أمن الدولتين أو يستهدفهما، كما شكّل انتهاكاً سافراً للبند الخامس المرتبط بالمعادلة الحساسة لمضيق هرمز، الشريان الملاحي الأبرز في العالم.

وبين خرق العهود في الميدان واشتعال المواقف في الفضاء الافتراضي، تتدحرج كرة التصعيد لتفرض واقعاً جديداً يتصدر شاشات المغردين والنشطاء. فالعدوان الأمريكي يضرب أولى بنود مذكرة التفاهم، ويرسم علامات استفهام كبرى حول مصير التهدئة، بينما يأتي الرد الإيراني الحاسم ليُحدث هزّة رقمية وسياسية تقلب الموازين، وتُشعل النقاشات على مختلف المنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، كتبت نورا الحربي على منصة إكس: "دونالد ترامب قال مساءً: إذا أصدرتُ الأمر، ستزول الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الوجود في غضون 15 دقيقة. وجاء الرد مساءً: إيران موجودة منذ أكثر من 3000 عام، لقد صمدت أمام 47 عاماً من عقوباتكم، ومع ذلك تظنون أن بإمكانكم محونا في 15 دقيقة." وقد لُقّن ترامب درساً قاسياً وأُفحم تماماً.

وعبر منصة فيسبوك، كتب يوسف أيوب: "واشنطن تثبت دائماً أنها لا تحترم العهود، واستهداف المواقع الإيرانية هو نسف رسمي لكل الاتفاقيات، والرد جاء سريعاً ليؤكد أن زمن الاعتداءات بلا ثمن قد ولّى."



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