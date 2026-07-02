مسؤول يمني يتحدث عن الإرث السياسي للقائد الشهيد ودوره الإقليمي

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"قوموا لله"وفيما يتعلق بالإرث الذي تركه الشهيد القائد السيد علي الخامنئي(قدس سره) وما تركه من بصمات على المستوى المحلي في إيران، وعلى مستوى المنطقة في مختلف دول المقاومة، أشار مفتاح إلى أية في القرآن الكريم:" بسم الله الرحمن الرحيم: "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا" صدق الله العلي العظيم، لافتا إلى أن هذا القائد العظيم نموذج فريد في التاريخ الحديث للبشرية، وهو من أبرز الشخصيات، إن لم يكن أبرزها، تأثيراً على مستوى العالم في العقود الأخيرة من تاريخ البشرية، وأحد الرموز الكبرى في هذا التاريخ. وهو المؤسس الفعلي للجمهورية الإسلامية، ولنهضتها، ولحضورها على المستوى العالمي.

ولفت مفتاح إلى أن القائد الشهيد (قدس سره) تدرّج في الأعمال والمواقع القيادية في الجمهورية الإسلامية منذ بدايات أعماله وأنشطته قبل قيام الثورة، ثم أثناء الثورة وانتصارها، ثم بعد الانتصار وبناء الدولة. فهو المشرف الأول على بناء الدولة الحديثة في الجمهورية الإسلامية، وعلى نهضة إيران في مختلف المجالات، وهو الشخصية الأولى لعدة عقود، برمزيته ومكانته وثقافته الواسعة والجمّة واطلاعه الشامل.

ضيف البرنامج:

- القائم بأعمال رئيس الوزراء الأستاذ العلامة محمد مفتاح.



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