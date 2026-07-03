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قاليباف يثمن مواقف بيلاروسيا الداعمة لايران

الجمعة ٠٣ يوليو ٢٠٢٦
١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش
قاليباف يثمن مواقف بيلاروسيا الداعمة لايران
اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف خلال استقباله نظيره البيلاروسي ايغور سيرغينكو , ان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لم يحققا ايا من اهدافهما في حرب رمضان , وأن الجميع اليوم باتوا مقتنعين بأن الخيار العسكري ضد إيران قد فشل.

وناقش الجانبان آخر التطورات الاقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما أعرب قاليباف عن شكره لزيارة الوفد البيلاروسي إلى إيران؛ مثمنا بمواقف بيلاروسيا الداعمة لإيران في مواجهة الاعتداءات الأميركية والصهيونية.

ولفت إلى التطورات الأخيرة في المنطقة؛ مؤكدا أن إيران رغم خسائرها تمكنت من تحقيق انتصارات سياسية ودفاعية، بينما أظهر الشعب الإيراني وحدة وتماسكا في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.

وشدد قاليباف على استمرار تطوير العلاقات مع بيلاروسيا، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والبرلماني، فضلا عن دعم التنسيق بين الدول المعارضة للسياسات الأحادية الأميركية في إطار منظمات مثل مجموعة الـ"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.

من جانبه، نقل رئيس مجلس النواب في بيلاروسيا رسالة تعزية رئيس بلاده إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية والقادة العسكريين والشعب الإيراني؛ مشيرا إلى أنه زار طهران بتكليف من الرئيس البيلاروسي لإيصال مشاعر التعاطف والتعزية من حكومة وشعب بيلاروس.

ووصف "سيرغينكو" القائد الشهيد للثورة الإسلامية بأنه سياسي كبير؛ مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة من أجل تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها وتعزيز قدرتها، وأن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للشعب الإيراني ولأحرار العالم.

كما أدان الاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني ضد إيران؛ قائلا: إن استهداف الشعب والبنى التحتية الإيرانية أمر مرفوض، وأكد أن الصديق الحقيقي يعرف في أوقات الشدة، وأن إيران كانت وستبقى صديقا لبلاده.

وشدد "سيرغينكو" على معارضة بلاده لسياسات الأحادية والهيمنة في النظام الدولي؛ معلنا استعداد بيلاروس لتوسيع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ودعا إلى تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين ضمن مجموعات الصداقة، ومجموعة الـ"بريكس"، وحركة عدم الانحياز، وسائر المحافل الدولية.

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