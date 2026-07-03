ديمتري مدفيديف في طهران لحضور مراسم تأبين القائد الشهيد

وأفادت وكالة "إرنا" أن وصول نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف الى العاصمة الايرانية طهران تزامن مع توافد العديد من المسؤولين والشخصيات الدولية للمشاركة في مراسم التأبين التي بدأت منذ صباح اليوم الجمعة.

كما شهد مصلّى الإمام الخميني (ص) في شمال طهران، مراسم اداء تحية الوداع للجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)، بمشاركة شخصيات أجنبية.

وفي هذه المراسم، أدى قادة دينيون من روسيا والهند والصين وتركيا والعراق والبوسنة والهرسك والمجر وبنغلاديش، بالإضافة إلى جمع من مجاهدي كتائب حزب الله في العراق، تحية الوداع للجثمان الطاهر لقائد الأمة الإسلامية الشهيد.

كما حضر إلى مصلّى الإمام الخميني (رض) كل من: علماء ومفكرون دينيون من إندونيسيا وأفغانستان، وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود)، ووفد من حركة أمل اللبنانية، وممثلون عن جبهة المقاومة من سوريا ولبنان والعراق والمغرب وتركيا، وهيئة فاطميون الأفغانية، وقادة الشيعة في باكستان، لأداء واجب الاحترام للقائد الشهيد.

كما حضر نشطاء ثقافيون من إسبانيا والإكوادور وبوليفيا، وممثلون عن البرلمان والحزب الجمهوري البلغاري، إلى مصلّى الإمام الخميني، وقدموا تحية الوداع للجثمان الطاهر للقائد الشهيد (رض).

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيحضر مراسم اداء تحية الوداع لجثمان الامام الشهيد، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 دولة عبر وفود رسمية أو شخصيات ومجموعات شعبية، 8 رؤساء ورؤساء حكومات للدول و12 رئيس برلمان.