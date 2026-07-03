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العين الإسرائيلية..

إيران ترسم معادلات جديدة بعد الحرب بإرادة شعبية

الجمعة ٠٣ يوليو ٢٠٢٦
٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش
يسلط برنامج"العين الإسرائيلية" الضوء على تركيز المعلّقين في الإعلام العبري على المواقف التي أطلقها بنيامين نتنياهو أخيراً حول إيران، وعلى المسار التفاوضي المستمر عبر الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مذكرة التفاهم، وعلى الوضع في جنوب لبنان، بعد الاتفاق بين السلطات اللبنانية وحكومة نتنياهو.

وفيما يتعلق ببدء مراسم تشييع الشهيد السيد القائد الشهيد علي خامنئي (قدس سره) في العاصمة الإيرانية طهران ونظرة الإسرائيليين اليوم إلى هذا الحدث التاريخي، التشييع المليوني المهيب أكد الخبير في الشؤون الإقليمية الدكتور مهدي عقيل، أن اليوم هو يوم مفصلي وتاريخي، خصوصاً أنه أتى بعد هذه الحرب التي شُنّت على الجمهورية الإسلامية. والسيد رأس الهرم في هذه الجمهورية هو السيد علي خامنئي(قدس سره) ، الذي قاد الجمهورية الإسلامية في أحلك ظروفها، خصوصاً حينما تولّى منصب المرشد الأعلى في إيران عام 1989. كانت إيران في وضع حساس جداً حين تم اختياره مرشداً أعلى، وكانت علاقاتها مع مختلف دول العالم ليست على ما يرام، حتى مع الاتحاد السوفيتي الذي كان في بداية مرحلة انهياره.

ونوّه عقيل إلى أن الجمهورية الإسلامية خاضت مراحل حساسة جداً، وكان في أكثر من محطة معتدلاً إلى حد ما، لا سيما في الملف النووي، ولا سيما في موضوع الانفتاح على العالم العربي في زمن هاشمي رفسنجاني، وربما لاحقاً مع السيد خاتمي. لكن مع كل هذا الانفتاح، لم يكن هناك تجاوب مقبول من المحيط العربي.

ضيف البرنامج:

-الخبير في الشؤون الإقليمية الدكتور مهدي عقيل

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