شاهد.. وفود رئاسية وبرلمانية دولية تشارك في مراسم وداع القائد الشهيد

وشهدت المراسم حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الزعيم الوطني لشعب تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، والرئيس العراقي نزار آميدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا، ورئيس برلمان بيلاروسيا إيغور سيرغينكو، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.



ورئيس جمهورية جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي، ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، إلى جانب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ونائب الرئيس التركي جودت يلماز، ونائب رئيس مؤتمر الشعب الصيني، ووزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، وأحمد مسعود الذي وصل برفقة وفد أفغاني.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...