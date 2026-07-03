بالفيديو.. خبيرة سياسية: الحضور الدولي لتشييع القائد الشهيد يسقط رهانات عزل إيران ويربك الغرب الجمعة ٠٣ يوليو ٢٠٢٦ ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش أكدت ليلى حاطوم الخبيرة السياسية في الشرق الأوسط أن الغرب عندما يحاول عزل إيران يفشلون، وعندما يمارسون الضغوط على شعوب العالم وقادتها لمنعهم من الحضور يفشلون، وعندما يحاولون الضغط على الأقل على الحلفاء الإقليميين لعدم الحضور يفشلون، وعندما يحاولون الضغط على أضعف دولة حاليًا في الشرق الأوسط، وهي لبنان، لمنعها من الحضور، يحضر لبنان أيضًا على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. ولفتت حاطوم إلى أن كل هذا يشير إلى أمر واحد: عليهم أن يتقبّلوا الواقع بأن العالم يرفض هذه الهيمنة، وأن إيران استطاعت بصمودها أن تكسر هذه الهيمنة، وأن تفضح أيضًا الوجه الحقيقي لتحالف الشر الأمريكي الإسرائيلي. التفاصيل في الفيديو المرفق ... كلمات دليلية الجمهورية الاسلامية الايرانية القائد الشهيد الشر الأمريكي الإسرائيلي