خبيرة سياسية: الحضور الدولي لتشييع القائد الشهيد يسقط رهانات عزل إيران ويربك الغرب

ولفتت حاطوم إلى أن كل هذا يشير إلى أمر واحد: عليهم أن يتقبّلوا الواقع بأن العالم يرفض هذه الهيمنة، وأن إيران استطاعت بصمودها أن تكسر هذه الهيمنة، وأن تفضح أيضًا الوجه الحقيقي لتحالف الشر الأمريكي الإسرائيلي.



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