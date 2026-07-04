وزير الدفاع الايراني بالوكالة: تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان من مبادئنا الثابتة والاستراتيجية

جاء ذلك خلال استقبال العميد ابن الرضا يوم الجمعة اللواء ميشال منسي، وزير الدفاع اللبناني، وذلك بمناسبة حضوره مراسم اداء تحية الوداع للجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، في طهران.

واعتبر هذا الحضور دليلاً على عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة بين الشعبين، وأعرب عن تقديره لحضور الوفد اللبناني، وأكد على دعم ايران لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه، وكذلك تطوير التعاون الثنائي.

وأشار القائم بأعمال وزير الدفاع الايراني إلى ان العلاقات العريقة بين إيران ولبنان قائمة على الوشائج الحضارية والتاريخية والثقافية والاجتماعية، وأكد على دعم ايران الدائم للسيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الاراضي اللبنانية.

كما أشار إلى التطورات الإقليمية، مؤكداً: "إن تحقيق الأمن والاستقرار والهدوء في لبنان كان دائماً من المبادئ الثابتة والاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية، وفي الظروف الحساسة الراهنة، يُتابع هذا النهج بجدية".

وفي هذا اللقاء الذي جرى بمناسبة حضور وزير الدفاع اللبناني مراسم وداع القائد الشهيد، أكد الجانبان على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات البلدين والشعبين الصديقين والشقيقين، إيران ولبنان.