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قاليباف یرد على ترامب: ماذا عن سوء التغذية لدى 40 مليون أمريكي؟!

السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٦
٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش
قاليباف یرد على ترامب: ماذا عن سوء التغذية لدى 40 مليون أمريكي؟!
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، ردًا على مزاعم ترامب ضد الشعب الإيراني: إن أكثر من 40 مليونًا من مواطنيكم يعتمدون على قسائم المساعدات الغذائية الحكومية.

وقال قاليباف، مخاطباً ترامب: «تخيل أن لديك نحو 40 مليونا من مواطنيك يعتمدون على قسائم المساعدات الغذائية، ثم تصف دولة أخرى بأنها تعاني الجوع»، مضيفاً أن «هذا ليس تصريحاً، بل إسقاطاً، واحتفظوا بنصائحكم بشأن برنامج المساعدات الغذائية».

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن «مواردنا لنا، وقراراتنا لنا»، داعياً الولايات المتحدة إلى «الاهتمام أولاً بمعدلات سوء التغذية لديها».

وأضاف: "هذا ليس مجرد تصريح أو ادعاء، بل هو إسقاط؛ إذ تنسبون مشكلاتكم إلى الآخرين."

وأشار قاليباف إلى أن: "احتفظوا بنصائحكم وتوصياتكم بشأن برنامج SNAP (برنامج المساعدات الغذائية الأمريكي) لأنفسكم."

وتابع: "نحن من يقرر كيفية إدارة أصولنا، أما أنتم فانشغلوا بمعدلات سوء التغذية في بلادكم.

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