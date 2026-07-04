بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تذكّر بجرائم واشنطن: لا مساءلة حتى اليوم؟!

وذكرت البعثة، أنه في 3 يوليو/تموز 1988، أقدمت البحرية الأميركية على إسقاط طائرة الرحلة 655 التابعة للخطوط الجوية الإيرانية فوق مياه الخليج الفارسي، ما أدى إلى استشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 290 شخصًا، بينهم 66 طفلًا.

وأضافت أن الرئيس الأميركي آنذاك لم يعترف بالمسؤولية، بل قام بتكريم أفراد الطاقم المسؤولين عن الحادثة.

وشددت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أن ثقافة الإفلات من العقاب ما زالت مستمرة، بدءًا من إسقاط الطائرة في أجواء الخليج الفارسي وصولًا إلى قصف مدرسة في ميناب بصواريخ “توماهوك”، والذي أسفر عن استشهاد 168 طالبًا.

وتابعت أن الولايات المتحدة تواصل رفض تحمل المسؤولية عن تلك الأحداث.