طهران تحذّر: أي تحرك عسكري في مضيق هرمز سيواجه موقفاً حازماً

وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، عبر منصة "إكس" تعقيباً على البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا بشأن مضيق هرمز: إن مضيق هرمز ليس ساحة للاستعراض العسكري من قبل القوى القادمة من خارج المنطقة.

وأضاف: إن إيران، بوصفها قوة مسؤولة وضامنة لأمن المضيق، تُحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس.

وشدد غريب آبادي قائلاً: إن أمن هرمز مسؤولية الدول الساحلية؛ وصنّاع الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم، وهذا تحذير جاد.

وكان البلدان، فرنسا وبريطانيا، قد زعما في بيان تدخلي، استعدادَهما لشن عمليات عسكرية مشتركة إذا اقتضت الضرورة، لضمان سلامة حركة الملاحة والسفن في مضيق هرمز.