بالفيديو.. موسكو: قواتنا المسلحة سيطرت على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٦ ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش اعلنت موسكو سيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية شرق اوكرانيا واشاد الرئيس الروسي بالسيطرة على تلك المدينة وهدد بتوسيع المنطقة العازلة إذا واصلت كييف ضرب البنى التحتية . في المقابل توعد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة سياسة رفع كلفة الحرب على روسيا والحد من خياراتها التمويلية للحرب. التفاصيل في الفيديو المرفق.. كلمات دليلية موسكو الرئيس الروسي القوات المسلحة الروسية فولوديمير زيلينسكي مدينة كوستيانتينيفكا