ميدفيدف: مضيقا هرمز وباب المندب يمثلان ورقتي قوة استراتيجيتين لإيران

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن ميدفيديف قوله إن روسيا وإيران والصين ودولاً أخرى يمكنها بحث إنشاء منصة مشتركة للدول الخاضعة للعقوبات، بهدف تنسيق الجهود لمواجهة القيود والإجراءات العقابية الغربية.

وأشار إلى أن موسكو كانت قد قدمت مقترحات لتسوية الموضوع النووي الإيراني عبر الوسائل السلمية، مؤكداً أن الحلول الدبلوماسية كانت ولا تزال ممكنة.

وفي سياق متصل، انتقد المسؤول الروسي العدوان الأمريكي على إيران، معتبراً أن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء تلك الهجمات "لا يشرف" الجهات التي اتخذت قرار تنفيذها.

وشدد ميدفيدف على أن العلاقات بين موسكو وطهران تشهد تطوراً متواصلاً في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، موضحاً أن التعاون بين البلدين يشمل مختلف المجالات، بما فيها العسكرية والتقنية