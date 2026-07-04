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شاهد/تشييع رمزي لقائد الثورة الشهيد بمشاركة واسعة في نيجيريا

السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٦
١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش
شارك آلاف مواطني مدينة زاريا شمالي نيجيريا في مراسم تشييع رمزية لقائد الثورة الإسلامية في ايران الشهيد سماحة اية الله السيد علي خامنئي، مؤكدين تضامنهم مع إيران.

وجاءت المراسم وسط حضور جماهيري واسع، حيث رفع المشاركون الشعارات المؤيدة لإيران ومحور المقاومة، وأحيوا ذكرى قائد الثورة الشهيد في أجواء اتسمت بالحزن والتأكيد على مواصلة نهجه.

ورغم القيود والإجراءات التي تفرضها الحكومة المركزية النيجيرية على الشيعة، واصل أبناء الطائفة تنظيم فعاليات جماهيرية منذ العدوان الأمريكي–الصهيوني على إيران واستشهاد قائد الثورة، شملت مراسم عزاء، ومسيرات، وتجمعات تضامنية.

وتركزت هذه الفعاليات بصورة رئيسية في شمال نيجيريا، ولا سيما في مدن زاريا وكانو والمناطق المحيطة بالعاصمة أبوجا، في تأكيد على استمرار الدعم الشعبي الإيراني ومحور المقاومة في الأوساط الشيعية النيجيرية.

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