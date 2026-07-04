الجهاد الإسلامي: دماء القائد الشهيد امتزجت مع دماء مجاهدي فلسطين بمعركة واحدة

وقال الحاج موسى، في تصريح تلفزيوني نقلته الحركة على حسابها في منصة "تليجرام"، إن "دماء قائد الثورة الاسلامية الشهيد اية الله السيد علي خامنئي، امتزجت مع دماء مجاهدي فلسطين في معركة واحدة".



وأوضح، أن القائد الشهيد شكّل التزاماً ثابتاً تجاه معركة تحرير فلسطين، ومثّل ركيزة أساسية في إسناد الشعب الفلسطيني عبر عقودٍ من الدعم العسكري واللوجيستي والسياسي.



وذكر أن "الشهيد القائد مثّل شخصية قيادية حكيمة جامعة ومدافعاً صلباً عن سيادة الأمة في وجه مشاريع الهيمنة".



وأكد الحاج موسى أن الالتفاف والدعم المستمر للقضية الفلسطينية يمثل الركيزة الأساسية والسبيل الوحيد لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية والعربية، بالنظر إلى ماتحمله هذه القضية من أبعاد مركزية ومكانة دينية جامعة.



ولفت إلى أن "إيران وقفت تدافع عن سيادتها وكرامتها، وعن قضايا الأمة جمعاء"، مؤكداً أنّها "استطاعت أن تكسر هيبة الولايات المتحدة وهي في أوج هيمنتها العالمية".



وأضاف: "نحن متكاملون مع قوى المقاومة كافة، وملتفون حول بعضنا، نقاتل في محور المقاومة صفًا واحدًا. نحن لا نقول شعارات، بل نعبر عمّا نؤمن به".



وشدد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على أنّ "من يظن أن روح السيد خامنئي قد غابت فهو واهم، فالمقاومة في لبنان وفلسطين تزداد اقتدارًا يومًا بعد يوم، والمسيرة ماضية، وارتباطنا بحقنا في أرضنا ومقدساتنا ثابت لا يتزعزع".



وأكمل: "هذه الدماء الغالية، على الرغم مما تتركه في القلوب من حرقة، فإنها تمنحنا مزيدًا من العزم والإصرار على إيلام العدو الإسرائيلي، وتبارك طريق المقاومة".