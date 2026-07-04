إقامة الصلاة على جثمان القائد الشهيد غداً الساعة الثامنة صباحاً

واشار العميد حسن حسن‌زاده، رئيس لجنة تنظيم مراسم الوداع والصلاة والتشييع لقائد الثورة الشهيد في طهران، إلى استمرار برامج الوداع مع قائد الأمة الشهيد في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران، وقال: نظراً للصدى الإيجابي الكبير لمراسم الوداع في اليوم الأول، طلب العديد من المواطنين تكرار هذا البرنامج، بحيث تبدأ المراسم ببث مقاطع من كلمات وصوت القائد الشهيد.

وأوضح قائلاً: بناءً على ذلك، ستُقام صلاة الجنازة على جثمان القائد الشهيد نحو الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد، وسيكون لدى الناس حتى الساعة 7:30 فرصة للوصول إلى مصلى طهران والانتظام في صفوف الصلاة.

وأضاف العميد حسن‌زاده: كان على زملائنا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الجثامين الطاهرة، وهذا الأمر قيد التنفيذ بحيث يتكرر هذا البرنامج قبل كل نوبة لإقامة الصلاة، وبالتزامن مع رفع الستار، يُبث صوت القائد الشهيد للحاضرين.

ونصح رئيس لجنة تنظيم مراسم الوداع والصلاة والتشييع لقائد الثورة الشهيد في طهران الزائرين المتواجدين في المواكب ودور الضيافة، قائلاً: نطلب من الزائرين تنظيم خططهم بحيث يكونون حاضرين في مصلى طهران قبل إقامة الصلاة، والاستفادة من هذا البرنامج الروحي المؤثر.

وتابع قائلاً: سينطلق البرنامج الخاص بليلة الوداع الليلة (السبت) ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً، وسيستمر حتى إقامة صلاة الفجر. ونوصي الناس بعدم تفويت هذا البرنامج.

وأكد العميد حسن‌زاده أن من أبرز برامج الوداع مع القائد الشهيد وأكثرها خلوداً ستكون إقامة الصلاة على جثمانه، وقال: لسنوات طويلة، كان الشعب الإيراني والأمة الإسلامية يؤدون الصلاة في مصلى طهران بإمامته ويلتقون به. والآن نعمل على تهيئة مقدمات إقامة صلاة تاريخية على جثمان القائد الشهيد، لتُسجّل روعة هذه المراسم في التاريخ إلى الأبد.

وأضاف رئيس لجنة تنظيم مراسم الوداع والصلاة والتشييع لقائد الثورة الشهيد في طهران: نظراً للاتصالات المتكررة من القوافل والمؤسسات والهيئات والمجموعات الشعبية التي تتولى مسؤولية توجيه الزائرين، فقد طُلب تأخير موعد إقامة الصلاة قليلاً لتتاح فرصة حضور أكبر عدد ممكن من الناس.

وأشار العميد حسن‌زاده إلى التوقعات بحضور واسع للمعزين، وقال: من المتوقع أنه بالإضافة إلى امتلاء مصلى طهران بالكامل، ستمتلئ الشوارع المحيطة أيضاً بالجموع. وقد تم توفير جميع الترتيبات اللازمة لبث الصوت في مختلف النقاط، وبعد امتلاء المصلى والمعابر المحيطة، سيكون بمقدور الناس الاستفادة من البث الصوتي للبرنامج على طول طريق شارع الشهيد سليماني حتى النفق وجسر سيدخندان.

وتحدث رئيس لجنة تنظيم مراسم الوداع والصلاة والتشييع لقائد الثورة الشهيد في طهران عن برامج ليلة السبت، قائلاً: تم تخصيص حافلات في جميع الميادين الرئيسية بطهران لنقل الناس إلى مصلى طهران، كما ستقدم مترو الأنفاق خدماته ليتمكن المواطنون من حضور مراسم الوداع الليلية مع القائد الشهيد.

وتابع قائلاً: ستستمر مراسم الوداع حتى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين. ونظراً لأن نقل الجثامين الطاهرة للقائد الشهيد وأفراد أسرته الكريمة سيتم براً وبسيارات خاصة، فإن ذلك يتطلب بعض الاستعدادات التنفيذية؛ لذا، بعد إقامة صلاتي المغرب والعشاء، سيتم نقل الجثامين الطاهرة؛ لكن برامج مصلى طهران ستستمر، وسيتمكن الناس من التواجد في هذا المكان والاستفادة من البرامج المعدّة.

وعن مراسم التشييع يوم الاثنين، قال العميد حسن‌زاده: تم تحديد النطاق الرئيسي للمراسم بدءاً من شارع دماوند، وميدان الإمام الحسين (ع)، وشارع الثورة، وميدان الثورة، وشارع آزادي، وميدان آزادي، وفي حال استمرار تدفق الجموع، ستمتد المراسم حتى طريق الشهيد فهميدة السريع.

وأضاف رئيس لجنة تنظيم مراسم الوداع والصلاة والتشييع لقائد الثورة الشهيد في طهران: تم تجهيز وتأهيل السيارة الخاصة لنقل الجثامين الطاهرة، وستُنقل الجثامين في سيارات مخصصة مع مراعاة جميع الترتيبات اللازمة على طول مسار التشييع.