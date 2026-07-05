الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
العالم
إيران
مقالات
غرافيك
وثائقیات
برامج
فیدیو
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
الصور
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
فارسي
عاجل:
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: في أحد أروع التجمعات في إيران، طالب الناس بالثأر الشهيد
المثنى هي المحافظة العراقية التاسعة التي تعلن يوم الأربعاء العطلة لتسهيل مشاركة الأهالي في مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد
تجاوز عدد مستخدمي مترو طهران 3 ملايين شخص بحلول الساعة التاسعة من مساء اليوم
مجمع الشفاء الطبي: شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
مصادر لبنانية: الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرين في بلدتي كونين وحداثا قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
مصادر لبنانية: تفجير للاحتلال الإسرائيلي في بلدة حداثا جنوب لبنان
مصادر لبنانية: تفجيران للكيان الإسرائيلي في بلدتي بيت ياحون و طلوسة جنوب لبنان
البنك المركزي الايراني ينفي الشائعة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن رسالة عن نقص في الاحتياطيات الغذائية
إعلام الاحتلال (القناة 12): ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
عراقجي يؤكد لوفد حركة أمل اهتمام الإيران بلبنان وضرورة وقف اطلاق النار فيه وعلى إلزام العدو الصهيوني بالانسحاب من الأراضي اللبنانية
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: في أحد أروع التجمعات في إيران، طالب الناس بالثأر الشهيد
المثنى هي المحافظة العراقية التاسعة التي تعلن يوم الأربعاء العطلة لتسهيل مشاركة الأهالي في مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد
تجاوز عدد مستخدمي مترو طهران 3 ملايين شخص بحلول الساعة التاسعة من مساء اليوم
السفارة الإيرانية في أرمينيا ردًّا على ترامب: لقد قتلت الشهيد علي الخامنئي لكنّك في الحقيقة كسرتَ زجاجة عطرٍ انتشر عبيرها في كل مكان
السفارة الإيرانية في أرمينيا ردًّا على تهديد ترامب بقتل المشاركين في تشييع الشهيد الإمام الخامنئي: يمكن قتل الأشخاص لكن لا يمكن قتل المُثُل