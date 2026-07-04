عدة محافظات عراقية تعلن العطلة في يوم تشييع قائد الثورة الشهيد

في إطار الاستعداد للمشاركة في تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، أعلنت عدة محافظات عراقية العطلة يوم الأربعاء المقبل.

واعلنت محافظات بغداد، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، وبابل، وذي قار، والبصرة، وميسان، وواسط، حتى الآن، عن عطلة يوم الأربعاء القادم.

وقد أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد في العراق، أن مراسم التشييع في هذا البلد ستقتصر على محافظتي النجف وكربلاء، ومن المتوقع أن تشارك فيها حشود مليونية.

وكان حيدر كبون، مدير دائرة الشعائر والزيارات المليونية في محافظة النجف، قد أعلن في بيان سابق أن أكثر من 60 موكباً سجّلت للمشاركة في هذه المراسم.

كما كانت العشائر والقبائل العراقية المختلفة قد دعت، عبر بيانات لها، إلى حضور ومشاركة واسعة في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الشهيد يوم الأربعاء المقبل في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

ووفقاً لما أعلنته اللجنة المنظمة لمراسم التشييع، فمن المقرر أن يُشيّع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد في العراق يوم الأربعاء المقبل.