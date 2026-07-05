الإعلان عن برنامج تشييع ووداع القائد الشهيد (رض) في قم

أصدرت اللجنة الإعلامية لمراسم تشييع ووداع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد في محافظة قم بياناً رسمياً، أكدت فيه إقامة هذه المراسم بشكل مؤكد، وأعلنت تفاصيل توقيتها ومسارها، وجاء نص البيان كالتالي:

بسم رب الشهداء والصديقين

الشهادة هي أسمى ذروة سير العباد الصالحين، ومظهر الوفاء بالعهد الإلهي. فالشهداء العظام، ببذلهم أرواحهم الغالية، أصبحوا مصابيح هداية للأمة الإسلامية، ورأس مال خالداً لعزة واستقلال ويقظة المجتمعات الإسلامية.

إن قائد إيران الشهيد، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره)، الذي قاد الثورة الإسلامية لسنوات عديدة بالحكمة والصلابة والجهاد الذي لا يكل، يُعد أبرز شخصية مؤثرة في العصر المعاصر لإيران والعالم الإسلامي بعد الإمام الخميني (رض)، وإن اسمه وذكراه مقرونان بالعزة والاستقلال والحرية والشجاعة، وستظل توجيهاته مناراً لشعب إيران وملهماً للأحرار في العالم.

نُعلم أبناء محافظة قم الشرفاء والموالين للقيادة، أن وداع الجثمان الطاهر لهذا الشهيد العظيم، بحضور الملايين من ابناء الشعب المسلم، سيبدأ عند الساعة الخامسة من فجر يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو/تموز بإقامة الصلاة على الجثمان الطاهر في باحة مسجد جمكران المقدس، وستستمر المراسم في الوقت نفسه في شارع النبي الأعظم (ص)، والطريق المؤدي إلى العتبة المقدسة للسيدة فاطمة المعصومة (س)، والشوارع المحيطة.

وبعد ذلك، سيشيع الجثمان الطاهر، برفقة حشود المحبين، نحو مرقد السيدة المعصومة (س).

إن المشاركة الملحمية للمحبين والمخلصين لمبادئ الإمام الخميني (رض) الخالدة، والإمام الشهيد، وقائد الثورة الإسلامية المعظم، سماحة آية الله الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (أدام الله ظله العالي)، مع الحفاظ على النظام والهدوء والصبر، ستجسد لوحةً مهيبةً لعظمة الحب والإخلاص الذي تحمله الأمة الإسلامية لقائدها الشهيد.

نذكر أن مسؤولي المحافظة على مختلف المستويات الحاكمة، إلى جانب المجموعات الشعبية يعملون بتضامن ثوري لإقامة هذه المراسم التاريخية في مدينة قم المقدسة على أكمل وجه.