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عراقجي يؤكد ضرورة الانسحاب الصهيوني الكامل من لبنان

السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٦
١١:٤٨ بتوقيت غرينتش
عراقجي يؤكد ضرورة الانسحاب الصهيوني الكامل من لبنان
استقبل وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي عضو هيئة رئاسة حركة "أمل" خليل حمدان، اليوم السبت، واكد خلال هذا اللقاء على ضرورة الانسحاب الصهيوني الكامل من لبنان.

وخلال هذا اللقاء مع حمدان والوفد المرافق له والذين قدموا الى طهران لتمثيل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مراسم الوداع وتشييع القائد الشهيد للثورة الاسلامية (رض) ، شدد الوزير عراقجي على موقف إيران الحازم بضرورة إنهاء اعتداءات الكيان الصهيوني بشكل قاطع، والانسحاب الكامل للمحتلين من لبنان، مثنياً على صمود وصبر الشعب اللبناني في وجه العدوان العسكري والتهديدات الصهيونية.

ونقل عضو هيئة رئاسة حركة "أمل" تعازي نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، وأعضاء حركة "أمل"، ومواساتهم مع سماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية، وحكومة وشعب إيران، مقدما تعازيه باستشهاد قائد الثورة الإسلامية ومجموعة من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين خلال الحرب العدوانية الأميركية الصهيونية.

كما أعرب خليل حمدان عن تقديره للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وحدة الأراضي وسيادة لبنان الوطنية، وحرصها على وقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني الصامد.ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره لحضور المبعوث الخاص لرئيس مجلس النواب اللبناني ووفد حركة "أمل" في مراسم الوداع وتأبين القائد الشهيد.

وأشاد عراقجي بصمود وصبر الشعب اللبناني في وجه العدوان العسكري والتهديدات الصهيونية، ووصف دور نبيه بري في الحفاظ على تماسك ووحدة مختلف أطياف الشعب اللبناني في مواجهة اعتداءات ومؤامرات العدو الصهيوني بأنه متميز، مؤكداً على الموقف المبدئي والحازم للجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرورة إنهاء اعتداءات الكيان الصهيوني بشكل قاطع، والانسحاب الكامل للمحتلين الصهاينة من لبنان.

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