القادةُ العظامُ يصنعونَ الأمم.. الجمهوريةُ الإسلاميةُ ومسارٌ ثوريٌّ راسخٌ يمضي نحو المستقبل

رحيل القائد الشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي ، الذي شغل منصب القائد الأعلى لأكثر من ثلاثة عقود ، يمثّل لحظةً مفصليةً في التاريخ السياسيّ الإيرانيّ ، لأن امتداد حكمه جعل شخصه جزءاً من البنية الذهنية لجيلٍ كاملٍ لم يعرف قائداً غيره؛ هذا الامتداد الزمني لا ينعكس فقط على السياسة ، بل على الثقافة العامة ، والهوية الوطنية ، وطريقة فهم الإيرانيين للدولة ومؤسساتها ، جيلٌ لم يعرف سواه.

ملايين الإيرانيين وُلدوا وترعرعوا في ظل قيادته ، ما جعل صورته السياسية والدينية جزءاً من الحياة اليومية في الإعلام ، في الخطاب الرسمي ، في التعليم ، وفي المجال العام ، بالنسبة لهؤلاء ، تغيّرُ القيادة ليس مجرد حدثٍ سياسيٍّ ، بل تحوّلٌ في شكل العالم الذي اعتادوه ، إرثٌ ممتدٌ لعقود ، سواءٌ اتفق الناسُ أو اختلفوا حول سياساته ، فإن تأثيره على بنية النظام السياسيّ ، وعلى العلاقات الإقليمية ، وعلى الاقتصاد ، وعلى المجتمع الإيراني سيظل حاضراً في النقاش العام لسنواتٍ طويلةٍ ، إرثه سيُقرأ ويُعاد تقييمه من زوايا متعددة ، دور المؤسسة الدينية في الحكم ، علاقة إيران بالعالم ، التحولات الاجتماعية داخل البلاد ، طبيعة الدولة والمؤسسات الثورية.

القائد الشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي هو الوريث الحقيقي للثورة الإسلامية

القائد الأعلى الإيراني الشهيد علي خامنئي يُعدّ ، في الوعي السياسي الإيراني ، الوريث الحقيقي للثورة الإسلامية التي هزّت إيران عام 1979 ، فهو لم يكن مجرد امتدادٍ سياسيٍّ لنهج الخميني ، بل كان سليل تلك الثورة من بوابتها العقدية ، الوليّ الفقيه ، وهو منصبٌ يحمل في الثقافة الشيعية الإثني عشرية أبعاداً دينيةً تتجاوز السياسة إلى مساحةٍ وجدانيةٍ واسعةٍ من الإيمان والهيبة الغيبية ، هذه المكانة جعلت حضوره في الدولة أشبه بمرجعيةٍ روحيةٍ وسياسيةٍ في آنٍّ واحد ، وعلى المستوى الإقليمي ، لم يكن خامنئي مجرد قائدٍ لدولةٍ ، بل زعيمٌ لمحورٍ واسعٍ من الحلفاء في السياسة والأمن والعسكر ، هذا الدور منحه قدرةً على صياغة رؤيةٍ تحرريةٍ ، ومشروعٍ رياديٍّ في الشرق الأوسط ، قائمٍ على فكرة مقاومة النفوذ الغربي ، وبناء توازناتٍ جديدةٍ في الإقليم ، وهكذا ، تداخلت شخصيته بين العقيدة والسلطة ، بين المرجعية الدينية والقيادة الجيوسياسية ، ليصبح إرثه مركّباً وممتداً في الداخل والخارج ، في البعد العقدي منصب الولي الفقيه ليس مجرد سلطةٍ سياسية ، بل سلطةٌ دينيةٌ تُضفي على الحاكم هالةً من القداسة في المخيال الشعبي ، في البعد الثوري خامنئي قدّم نفسه كحارسٍ للثورة ، لا كحاكمٍ عابرٍ ، ما جعله جزءاً من سردية الدولة نفسها ، وفي البعد الإقليمي مشروعه السياسيُّ في الشرق الأوسط شكّل محوراً مؤثراً في معادلات القوة.

الجرحُ العميقُ في إيران الثورةِ والدولةِ والنظامِ الآن أنها خسرت هذه الشخصية البنيوية وتلك النواة الصلبة

هذا هو جوهر اللحظة التي تعيشها إيران بعد رحيل شخصيةٍ كانت تمثّل العصب العقدي للنظام ، والجرح العميق الذي يواجه إيران اليوم ، دولةً وثورةً ونظاماً ، يتمثّل في أنها فقدت الشخصية البنيوية التي شكّلت نواتها الصلبة لعقود ، علي خامنئي لم يكن مجرد قائدٍ سياسيّ ، بل كان مركز الثقل العقدي والمذهبي لمنظومة ولاية الفقيه ، المرجعية العليا التي تستمد منها الدولة شرعيتها الروحية ، والركن الذي يقوم عليه البناء الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية ، برحيله ، تخسر إيران الوليّ الفقيه الذي يمثّل أعلى سلطةٍ دينية ، والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، والرمز الأول في البلاد سياسياً ، والمرجع الأهم في الوجدان الشيعي الإثني عشري .

هذا القائدُ الاستراتيجيُّ الأعلى ، في خطبه ، دائماً ما كان يؤكد أن السياسةَ عبادةٌ ، وأن المقاومةَ قدرُ إيران لا خيارها

من هنا ، فهمت الجمهورية علاقتها بالعالم ، لا مساومةٌ مع الشيطان الأكبر الولايات المتحدة ، ولا اعترافٌ بوجود كيان "إسرائيل" ، القائد الأعلى الاستراتيجي في إيران ، لم يكن يتعامل مع السياسة بوصفها إدارةَ مصالحٍ أو تفاوضاً على نفوذ ، بل بوصفها امتداداً للعقيدة ، حين كان يؤكد أن السياسة عبادة وأن المقاومة قدر إيران لا خيارها ، كان يضع إطاراً ذهنياً لفهم الجمهورية الإسلامية لعلاقتها بالعالم ، السياسة ليست مجالاً للمساومة ، بل ساحةٌ تُمارَس فيها الهوية الدينية والثورية ، هذا الخطاب لم يكن مجرد شعاراتٍ ، بل أصبح منهجاً يوجّه الدولة في الداخل والخارج ، فمن هنا تشكّلت عقيدة النظام تجاه الولايات المتحدة بوصفها الشيطان الأكبر ، وتبلورت القطيعة السياسية مع كيان "إسرائيل" بوصفها كياناً لا تعترف به الجمهورية ، هذه المبادئ لم تكن مواقف ظرفية ، بل جزءٌ من بنية الثورة نفسها ، تُعاد صياغتها في كل خطاب ، وتُترجم في كل سياسة ، وتُغذّي سردية المقاومة التي ترى إيران نفسها من خلالها ، السياسة كعبادة ، هذا المفهوم يرفع العمل السياسي إلى مرتبة الواجب الديني ، ما يمنح القيادة شرعيةً مضاعفةً ، ويجعل قراراتها جزءاً من التكليف الشرعي ، المقاومة كقدر ، حين تُقدَّم المقاومة بوصفها قدراً ، يصبح الصراع مع القوى الكبرى جزءاً من الهوية ، لا من الحسابات السياسية

لم يكن خامنئي مجرد قائدٍ سياسيٍّ أو رجل دينٍ تقليدي ، بل رمزٌ تجمعت حوله كلُ خيوط القصة الإيرانية



الثورة ، والحرب ، والسلطة ، والمعارضة ، وبرنامج الصواريخ ، والبرنامج النووي ، والعقوبات ، والمذهب ، والهوية الدينية ، وشبكة حلفاء إيران ، والمقاومة ، خامنئي لم يكن جزءاً من القصة الإيرانية ، بل كان هو العقدة المركزية التي تتجمع عندها كلُ خيوط هذه القصة ، لم يكن علي خامنئي مجرد قائدٍ سياسيٍّ أو رجل دينٍ تقليدي ، بل كان الرمز الذي تجمعت حوله كلُ خيوط الحكاية الإيرانية الحديثة ، في شخصه التقت الثورة التي أسست النظام ، والحرب التي صاغت ذاكرة الدولة ، والسلطة التي أعادت تشكيل مؤسساتها ، والمعارضة التي واجهها ، وبرنامج الصواريخ الذي منح إيران قوة ردع ، والبرنامج النووي الذي وضعها في قلب الصراع الدولي ، والعقوبات التي شكّلت اقتصادها ، والمذهب والهوية الدينية التي منحت النظام شرعيته ، وشبكة الحلفاء من حركات المقاومة التي مدّت نفوذها خارج الحدود ، بهذه التركيبة لم يكن خامنئي مجرد رأسٍ للنظام ، بل بنيةٌ قائمةٌ بذاتها ، نقطةُ التقاءٍ بين العقيدة والسياسة ، بين الدولة والثورة ، بين الداخل والإقليم ، لقد أصبح الشخصيةَ التي تُقرأ من خلالها إيران ، وتُفهم من خلالها خياراتها ، ويُقاس من خلالها وزنها في الشرق الأوسط ، رحيله لا يعني غياب رجلٍ واحد ، بل اهتزازُ مركزٍ كانت تتجمع حوله كل هذه العناصر في منظومةٍ واحدة ، التقاطعات البنيوية ، خامنئي كان نقطةَ التقاءٍ بين العقيدة الشيعية والسلطة السياسية ، وهو ما جعل موقعه غير قابلٍ للفصل أو الاستبدال بسهولة ، الرمزية المتراكمة ، كلُ ملفٍ كبيرٍ في إيرانٍ ، من الأمن إلى الاقتصاد إلى الإقليم ، كان يحمل بصمته المباشرة أو غير المباشرة ، الفراغ بعده ، غيابه يفتح سؤالاً حول قدرة النظام على إعادة توزيع هذه الخيوط بعد أن كانت مجتمعةً في يدِ رجلٍ واحد.

على خطى الإمام روح الله الخميني ، الأستاذ ورفيق الدرب والقدوة ، كيف توثّقت صلة خامنئي بالخميني وارتفع شأنه تدريجياً بوصفه أحد أبرز تلاميذه وأكثرهم نشاطاً؟

ارتباطُ علي خامنئي بالإمام روح الله الخميني لم يكن علاقةً عاديةً بين عالمٍ وتلميذه ، بل كان مساراً تصاعدياً صنع مكانة خامنئي داخل الثورة ، ورفع شأنه تدريجياً ليصبحَ أحدُ أبرز رجالها وأكثرهم تأثيراً ، لفهم هذا الارتباط ، يجب النظر إلى ثلاثة مستويات ، الاقتناع الفكري ، الالتزام العملي ، والثقة السياسية ، توثّقت صلة خامنئي بالخميني لأنه كان من أكثر تلاميذه نشاطاً وجرأة ، ولأنه حمل فكر الخميني إلى الشارع ، ونظّم الحلقات ، وواجه النظام ، ودفع ثمناً شخصياً كبيراً ، هذا جعله في نظر الخميني تلميذاً موثوقاً وثائراً صلباً ، فارتفع شأنه تدريجياً داخل الحركة حتى أصبح أحد أعمدتها.

كيف بدأت العلاقة؟

الاقتناع المبكر بفكر الخميني ، في ستينيات القرن الماضي ، كان خامنئي شاباً يبحث عن صيغةٍ تمزج بين الإيمان والعمل السياسي ، وجد في الخميني عالماً يربط الدين بالثورة ، قائداً يواجه الشاه بلا خوف ، هذا الاقتناع المبكر جعل خامنئي يلتصق بفكر الخميني قبل أن يلتقيه شخصياً ، كيف توثّقت الصلة؟ ، النشاط الثوري المكثّف ، خامنئي لم يكن تلميذاً نظرياً ، بل كان من أكثر رجال الخميني نشاطاً في الميدان ، نشر خطب الخميني سراً ، تنظيم حلقات التثقيف الثوري ، تعبئة الشباب ضد النظام ، كتابة وتوزيع المنشورات ، بناء شبكات دعمٍ داخل المساجد والحوزات ، هذا النشاط العملي جعل اسمه يتردد في محيط الخميني بوصفه شاباً لا يهدأ ، السجون والملاحقات ، خامنئي اعتُقل عدة مرات ، وتعرّض للتعذيب والملاحقة ، وصودرت كتبه وخطبه ، هذه التضحيات رفعت مكانته في نظر الخميني ، لأن النظام كان يعتبره محرضاً خطيراً ، وهذا كان شهادةً ثوريةً في تلك المرحلة ، الثقة السياسية المبكرة ، مع مرور الوقت ، أصبح خامنئي أحد الذين يعتمد عليهم الخميني في نشر رسائله ، إدارة شبكات المقاومة ، التواصل مع رجال الدين الشباب ، تنظيم العمل الثوري في مدينتي مشهد وطهران ، هذه الثقة لم تُمنح لكثيرين ، لكنها مُنحت لخامنئي لأنه أثبت التزاماً لا يتزعزع.

كيف ارتفع شأنه تدريجياً؟ ، بعد انتصار الثورة ، أصبح خامنئي عضواً في مجلس قيادة الثورة ، خطيباً رسمياً للثورة ، ممثلاً للخميني في مؤسساتٍ حساسة ، أحد أبرز الوجوه الدينية الثورية ، ثم تولّى مناصب عليا ، رئاسة الجمهورية ، قيادة الحرس الثوري معنوياً ، الإشراف على الإعلام الثوريّ ، إدارة ملفات الأمن والسياسة الخارجية ، هذه المناصب لم تكن مجرد ترقياتٍ ، بل كانت تعبيراً عن ثقة الخميني في قدرته على حماية الثورة ، اللحظة المفصلية ، عندما توفي الإمام الخميني عام 1989، اختار مجلس الخبراء خامنئي خليفةً له ، هذا الاختيار لم يكن سياسياً فقط ، بل كان نتيجة العلاقة الطويلة ، الثقة المتراكمة ، النشاط الثوري المستمر ، والانسجام الفكري والعقدي مع رؤية الخميني ، لقد رأى فيه رجال الثورة الابن السياسي للخميني ، خامنئي لم يصعد لأنه كان قريباً من الخميني فقط ، بل لأنه كان الأكثر نشاطاً ، الأكثر تضحيةً ، الأكثر قدرةً على تحويل الفكر إلى فعل ، الأكثر انسجاماً مع رؤية الثورة ، والأكثر ثقةً لدى الخميني في لحظات الخطر ، هذه العناصر صنعت علاقةً استثنائيةً بين الأستاذ وتلميذه ، علاقةً انتهت بأن أصبح التلميذ هو الوريث السياسي والعقدي للثورة.

كيف صاغ الخميني خامنئي ، وكيف صاغ خامنئي الثورة؟

هذه الصياغة هي في الحقيقة قلب الحكاية الإيرانية الحديثة ، إنها العلاقة التي صنعت القائد ، ثم العلاقة التي صنع فيها القائدُ الثورة من جديدٍ على صورته.



كيف صاغ الخميني خامنئي؟ ، التكوين العقدي ، تحويل الدين إلى فعلٍ سياسيّ ، الخميني لم يكن مجرد مرجعٍ ديني ، بل كان صاحب نظريةٍ تربط الإيمان بالثورة ، والفقه بالسلطة ، والولاية بالقيادة ، خامنئي وجد في هذا النموذج الإجابة التي كان يبحث عنها ، الدين ليس طقوساً ، بل مشروعاً سياسياً ، والثورة ليست احتجاجاً ، بل تكليفاً شرعياً ، هذا الإطار العقدي هو الذي صاغ عقل خامنئي الشاب ، ومنحه لغةً جديدةً لفهم العالم ، التكوين الثوري ، تحويل الغضب إلى تنظيم ، خامنئي كان شاباً ثائراً ، لكن الخميني هو الذي أعطاه البوصلة ، كيف تُنظَّم الحلقات؟ ، كيف تُبنى الشبكات؟ ، كيف تُدار المواجهة مع الشاه؟ ، كيف تُنشر الرسائل والخطب؟ ، الخميني لم يعلّم خامنئي الأفكار فقط ، بل علّمه فن الثورة ، التكوين الشخصي ، الثقة في لحظات الخطر ، خامنئي اعتُقل ، عُذّب ، لاحقته أجهزة الشاه ، وصودرت كتبه ، هذه التضحيات جعلته في نظر الخميني تلميذاً صلباً ، رجلاً لا يساوم ، ثائراً لا يتراجع ، الثقة التي منحها الخميني لخامنئي لم تُمنح لكثيرين ، وكانت هي الأساسُ الذي رفع شأنه تدريجياً ، التكوين السياسي بعد الثورة ، وضع الخميني خامنئي في مواقع حساسةٍ ، مجلس قيادة الثورة ، رئاسة الجمهورية ، الإشراف على الإعلام الثوريّ ، إدارة ملفات الأمن والسياسة الخارجية ، هذه المناصب لم تكن مجرد تكليفاتٍ ، بل كانت تدريباً على القيادة العليا.



كيف صاغ خامنئي الثورة؟

إعادة تعريف الثورة كمنظومةٍ دائمةٍ لا حدثٍ عابر ، خامنئي لم يرَ الثورة حدثاً وقع في 1979 ، بل منظومةٌ يجب أن يُعاد إنتاجها يومياً ، الثورة في الخطاب ، الثورة في المؤسسات ، الثورة في السياسة الخارجية ، الثورة في الهوية العامة للدولة ، بهذا الفهم ، صاغ خامنئي ثورةً مستمرةً ، لا ثورةً منتهيةً ، تثبيت ولاية الفقيه كقلب النظام ، إذا كان الخميني هو واضع النظرية ، فإن خامنئي هو الذي رسّخها ، أسّس مؤسساتها ، بنى شبكاتها ، جعلها مركز الشرعية السياسية والدينية ، خامنئي لم يرث ولاية الفقيه فقط ، بل أعاد صياغتها لتصبح بنية الدولة ، صياغة عقيدة المقاومة ، .



مرحلةُ تثبيت مكانته كقائدٍ وطنيٍّ جامع ، وبناء التحالف الذي سيصبح لاحقاً عمود سلطته ، الحرس الثوري

في تلك المرحلة التأسيسية من عمر الجمهورية الإسلامية ، رسّخ علي خامنئي مكانته كصوتٍ وطنيٍّ جامعٍ ، لا مجرد رجل دينٍ محلي ، كان خطيباً يلهب الجماهير بخطابٍ ثوريٍّ يزاوج بين العقيدة والسيادة ، وفي الوقت نفسه رجل تنظيمٍ يعمل بصمتٍ خلف الكواليس ، ينسّق ، ويُحكم بناء المؤسسات الوليدة ، هذا الحضور المزدوج ، الجماهيري والتنظيمي ، جعله أحد أبرز وجوه الثورة في مرحلة بناء الدولة ، ومن محطات صعوده الحاسمة كانت علاقته المبكرة بالحرس الثوري الإيراني ، فقد كان من أوائل الداعمين لإنشاء هذه القوة الثورية الجديدة ، ورأى فيها درعاً يحمي النظام الوليد من أعدائه في الداخل والخارج ، بالنسبة لخامنئي ، لم يكن الحرس مجرد جهازٍ عسكريّ ، بل امتدادٌ روحيٌّ للثورة ، قوةٌ عقائديةٌ تحمل نفس الإيمان الذي حمله هو في سنوات النضال ، هذا التحالف المبكر مع الحرس الثوري شكّل ركيزةً أساسيةً لمسيرته اللاحقة ، فالحرس ، الذي تأسس ليحمي الثورة ، وجد في خامنئي قائداً يجسّد روحها ، بينما وجد خامنئي في الحرس القوة التي يمكن أن تحمي مشروعه السياسي والعقدي ، ومع مرور السنوات ، سيصبح هذا التحالف هو عمود خيمته في السلطة القوة التي يستند إليها في تثبيت النظام ، وفي إدارة الملفات الأمنية والعسكرية والإقليمية ، وفي حماية بنية ولاية الفقيه نفسها.

الحرس الثوري لم يكن مؤسسةً عسكريةً فقط ، بل مشروعاً ثورياً ، وهذا ما جعل خامنئي يقترب منه مبكراً ، التحالف بينهما كان تبادلياً ، خامنئي منح الحرس الشرعية ، والحرس منح خامنئي القوة ، هذا الارتباط هو ما يفسّر صعود خامنئي السريع داخل الدولة ، إذ كان يمتلك دعم المؤسسة الأكثر ولاءً للثورة.

خلافةُ الإمام وصناعةُ القائد ، مثّل رحيل الإمام الخميني زلزالاً سياسياً هزّ الجمهورية الإسلامية

مثّل رحيل الإمام روح الله الخميني عام 1989 زلزالاً سياسياً هزّ الجمهورية الإسلامية في عمقها ، فهذا النظام الفتيّ بُنيّ على شخصية الخميني الكاريزمية ، وعلى حضوره العقديّ والروحيّ الذي منح الثورة معناها وشرعيتها ، غيابه لم يكن حدثاً سياسياً عابراً ، بل فراغاً هائلاً طرح سؤالاً مصيرياً ، من سيخلفه قائداً للثورة؟

في تلك اللحظة الحرجة ، كانت إيران أمام مفترقِ طرقٍ ، فالمؤسسات ما زالت في طور التشكل ، والتهديدات الداخلية والخارجية قائمة ، والهوية الثورية نفسها تعتمد على وجود قائدٍ قادرٍ على حمل إرث الخميني ، لم يكن المطلوب مجرد رجل دين ، بل شخصيةً تجمع بين الشرعية العقدية ، والخبرة السياسية ، والقدرة على إدارة دولةٍ خرجت للتو من حربٍ طويلةٍ ، وتواجه حصاراً دولياً وضغوطاً إقليمية ، هنا برز اسم علي خامنئي ، لم يأتِ من الهامش ، بل من قلب الثورة ، كان خطيبها في الشارع ، ومنظّمها خلف الكواليس ، ورجل الدولة الذي أثبت حضوره في مرحلة البناء الأولى ، كما كان من أكثر تلاميذ الخميني نشاطاً وصلابةً ، ومن أكثرهم قدرةً على تحويل الفكر الثوري إلى مؤسساتٍ وسياسات.

اختيار خامنئي لم يكن مجرد قرارٍ سياسيّ ، بل كان صناعةً قائدٍ جديد ، قائدٍ يحمل إرث الخميني العقدي ، ويملك شبكة علاقاتٍ واسعةٍ داخل مؤسسات الدولة ، وعلى رأسها الحرس الثوري الذي شكّل عمود خيمته في السلطة ، ويستطيع أن يوازن بين الثورة والدولة ، وأن يحافظ على تماسك النظام في لحظةِ انتقالٍ خطيرة ، بهذا الاختيار ، بدأت مرحلةٌ جديدةٌ في تاريخ الجمهورية الإسلامية ، مرحلة خامنئي القائد ، الرجل الذي سيعيد صياغة الثورة على صورته ، ويمنح النظام ثباتاً استمر لأكثر من ثلاثة عقود.

الفراغ الذي خلّفه الخميني كان أكبر من حدود المنصب ، وكان يحتاج شخصيةً ذات شرعيةٍ ثوريةٍ عميقة ، خامنئي كان الوحيد الذي يجمع بين الشرعية الثورية والقبول المؤسسي ، خصوصاً لدى الحرس الثوري ، اختياره كان لحظةَ تأسيسٍ ثانيةً للجمهورية الإسلامية ، لا مجرد انتقالٍ في القيادة.

خامنئي لم يكتفِ بتصوير نفسه كالتلميذ الوفي للإمام الراحل ، بل عمل على تمييز شخصيته عن بقية رجالات الثورة الإسلامية



خامنئي في هذه المرحلة لم يكن يصنع صورةً شخصيةً فحسب ، بل كان يصنع هويةً قياديةً تُميّزه عن بقية رجال الثورة ، وتمنحه شرعيةً ثقافيةً وروحيةً تتجاوز حدود السياسة ، لم يكتفِ علي خامنئي بتقديم نفسه كتلميذٍ وفيٍّ للإمام الخميني ، بل عمل بوعيٍ شديدٍ على تمييز شخصيته عن بقية رجالات الثورة الإسلامية ، قدّم ذاته في صورة المثقف الإسلامي الموسوعي ، المطلع على شتى المعارف ، القادر على الجمع بين الفقه والسياسة والأدب والفلسفة ، في خطاباته ، كان يستشهد بأبياتٍ من حافظ الشيرازي وجلال الدين الرومي وعمر الخيّام ، ويُسقط تلميحاتٍ للشعر العربي ، ويستحضر نصوصاً من التراث الإسلامي والإنساني ، في محاولةٍ لصياغة شخصيةٍ قياديةٍ تجمع بين عمق العالم الديني واتساع أفق المفكر.

هذا الأسلوب لم يكن مجرد ترفٍ ثقافيّ ، بل كان جزءاً من هندسة الصورة القيادية التي أراد خامنئي ترسيخها ، قائدٌ ليس محصوراً في الحوزة ، ولا منغلقاً في الفقه ، بل رجلُ دولةٍ يمتلك ثقافةً واسعةً ، ويمتلك القدرة على مخاطبة شرائح مختلفةٍ من المجتمع ، لقد أراد أن يظهر بوصفه القائد المثقف ، القادر على أن يكون مرجعاً دينياً ، ومفكراً سياسياً ، وناقداً أدبياً ، وصوتاً وطنياً جامعاً في آنٍ واحد ، بهذه الصورة ، استطاع خامنئي أن يرفع مكانته تدريجياً داخل النظام ، وأن يقدّم نفسه كقائدٍ يمتلك شرعيةً تتجاوز الشرعية الثورية أو الدينية التقليدية ، لقد بنى لنفسه هالةً معرفيةً جعلته في نظر أنصاره ليس مجرد رجل دين ، بل عقلاً ثقافياً كبيراً ، وقائداً يجمع بين الروح الثورية والعمق الفكري.

الثقافة كانت جزءاً من أدوات السلطة ، خامنئي استخدم الأدب والفكر لبناء شرعيةٍ رمزيةٍ تتجاوز السياسة ، الاستشهاد بالشعر الفارسي والعربي ، منح خطابه نبرةً روحيةً وجماليةً تميّزه عن بقية رجال الثورة ، هذه الصورة ساعدته في مرحلة ما بعد الخميني ، إذ بدا القائد الأكثر قدرةً على الجمع بين الفكر والسلطة.

صورةُ خامنئي العامةُ بقيت متقشفةً ، سيّدٌ معمّمٌ من سلالة النبي ، يعيش في بيت القيادة المتواضع وسط طهران ، بعيداً عن مظاهر البذخ

هذا التواضع لم يكن مجرد خيارٍ شخصي ، بل جزءاً من بناء الهالة التي أرادها لنفسه ، قائدٌ زاهد ، قريبٌ من الناس ، يعيش كما يعيشون ، ويجسّد روح الثورة التي جاءت من المساجد والأحياء الشعبية ، ذلك لم يكن تفصيلاً شكلياً ، بل جزءاً من هندسةٍ رمزيةٍ دقيقةٍ اشتغل عليها لسنواتٍ طويلة ، ليصنع لنفسه مكانةً تختلف عن كل رجال الثورة الآخرين ، قائداً ، متقشفاً ، مثقفاً ، وذا حضورٍ روحيٍّ وسياسيٍّ في آنٍ واحد ، بقيت هذه الصورة العامة المحسوبة بعناية ، والمصممة لتخدم سردية القائد الذي يعيش بين الناس لا فوقهم ، لكنه لم يكتفِ بصورة الزاهد ، بل أراد أن يجمع كل الخصال التي تمنح القائد شرعيةً مركّبةً ، فقه الخميني الذي يمنحه العمق الديني والشرعية العقدية ، هيبة السلطة التي تمنحه القدرة على إدارة الدولة ومؤسساتها ، حكمة الرومي التي تمنحه بعداً روحياً وثقافياً يتجاوز حدود السياسة ، بهذه الهندسة الرمزية ، استطاع خامنئي أن يصنع لنفسه مكانةً فريدةً ، قائدٌ يجمع بين التواضع الظاهري والهيبة الروحية ، بين الثقافة الواسعة والسلطة المطلقة ، بين إرث الخميني وحكمة الشعراء ، ليصبح الشخصية التي تتقاطع عندها كلُ خيوط الهوية الإيرانية الحديثة ، التقشف كان رسالةً سياسيةً ، القائد يعيش كما يعيش الشعب ، في مواجهة العقوبات والضغوط ، الجمع بين الفقه والحكمة صاغ صورة قائدٍ لا يُرى بوصفه سياسياً فقط ، بل بوصفه مرجعاً روحياً وثقافياً.

الحضور الإقليمي ومحور المقاومة ، منذ وقتٍ مبكرٍ ، سعى علي خامنئي إلى توسيع نطاق عقيدة الجمهورية الإسلامية الأمنية خارج الحدود الإيرانية

الحضور الإقليمي لعلي خامنئي لم يكن تفصيلاً في سياسته ، بل كان ركناً بنيوياً في رؤيته للأمن القومي الإيراني ، منذ وقتٍ مبكر، سعى علي خامنئي إلى توسيع نطاق عقيدة الجمهورية الإسلامية الأمنية خارج حدودها الجغرافية ، كان منطقه واضحاً وبسيطاً ، لحماية الثورة في الداخل ، علينا أن نخوض معاركها في الخارج ، لم يكن هذا الشعار مجرد جملةٍ تعبويّة ، بل كان الأساس الذي بُنيت عليه الاستراتيجية الإقليمية لإيران طوال ثلاثة عقود ، من هنا وُلد مفهوم محور المقاومة ليس كتحالفٍ سياسيٍّ عابر ، بل كأداةٍ استراتيجيةٍ وعقيدةٍ عسكريةٍ متكاملة ، أراد خامنئي أن يؤمّن إيران عبر خطوط دفاعٍ متقدمةٍ في الإقليم ، بحيث تُدار المواجهات بعيداً عن حدودها ، وتُبنى شبكاتُ نفوذٍ قادرةٌ على ردع خصومها ، وخلق توازناتٍ جديدةٍ في الشرق الأوسط ، تحت هذه العقيدة ، دعمت إيران حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن وسوريا ، ليس بوصفها أدواتِ نفوذٍ فحسب ، بل بوصفها امتداداً عضوياً للثورة ، بالنسبة لخامنئي ، كان محور المقاومة هو الحديقة الخارجية للأمن القومي الإيراني ، والذراع التي تحمي الداخل عبر حضورٍ متقدمٍ في ساحات الصراع ، بهذا النهج ، تحوّل خامنئي من قائدٍ محليٍّ إلى لاعبٍ إقليميٍّ ، وصاغ لإيران دوراً جديداً في الشرق الأوسط ، دولةٌ لا تكتفي بالدفاع عن نفسها داخل حدودها ، بل تبني منظومةً مقاومةً عابرةً للحدود ، تُعيد تشكيل خرائط النفوذ ، وتمنح الجمهورية الإسلامية عمقاً استراتيجياً لم يكن متاحاً لها قبل الثورة ، محور المقاومة لم يكن تحالفاً سياسياً ، بل هو عقيدةٌ أمنيةٌ ، وحمايةُ الداخل عبر خطوط دفاعٍ خارجية ، خامنئي أعاد تعريف الأمن القوميّ الإيرانيّ ليصبح مشروعاً إقليمياً لا محلياً ، هذا الحضور الإقليمي كان جزءاً من شرعيته الداخلية ، القائد الذي يحمي الثورة خارج حدودها.

ربط خامنئي أمن نظامه بمشروع محور المقاومة الذي وضع إيران في مواجهةٍ مباشرةٍ مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة

حوّل خامنئي السياسة الخارجية الإيرانية من سياسةِ دولةٍ تقليديةٍ إلى استراتيجيةٍ عابرةٍ للحدود ، تُدار فيها المعارك خارج الجغرافية الإيرانية ، وتُبنى فيها خطوط الدفاع في ساحاتٍ بعيدةٍ ، وتُخاض فيها المواجهات عبر الحلفاء ، ضد خصوم إيران الإقليميين والدوليين ، بهذه المقاربة ، لم يعد الصراع محصوراً داخل حدود الدولة ، بل أصبح جزءاً من عقيدةٍ أمنيةٍ ترى أن حماية النظام تتطلب توسيع نطاق الاشتباك إلى الإقليم كله ، فمحور المقاومة ، كما صاغه خامنئي ، لم يكن مجرد شبكةِ حلفاء ، بل منظومةٌ دفاعيةٌ متقدمة ، حزب الله في لبنان خطُ دفاعٍ شمالي ، حركات المقاومة في فلسطين خطُ اشتباكٍ مباشرٍ مع كيان "إسرائيل" ، القوى الحليفة في العراق عمقٌ استراتيجيٌّ غربيّ ، سوريا بوابةٌ جيوسياسيةٌ مركزية ، اليمن نقطةُ ضغطٍ على خطوط الملاحة الدولية ، بهذا البناء ، تحولت السياسة الخارجية الإيرانية إلى استراتيجيةٍ تتجاوز الحدود الوطنية التقليدية ، لقد أراد خامنئي أن يجعل إيران دولةً لا تُحاصر داخل حدودها ، بل تمتلك قدرةً على التأثير في خرائط الإقليم ، وعلى خلق توازناتٍ جديدةٍ تُضعف خصومها وتمنحها عمقاً استراتيجياً طويل المدى ، محور المقاومة أصبح جزءاً من هوية النظام ، لا مجرد أداةٍ سياسية ، الاستراتيجية الإقليمية لخامنئي كانت امتداداً لفكر الثورة ، حماية الداخل عبر حضورٍ خارجيٍّ قوي.

بالنسبة لجمهور محور المقاومة ، فإن مواجهةَ كيان "إسرائيل" ودعم حركات التحرر الفلسطينية واللبنانية والعراقية واليمنية هو امتدادٌ طبيعيٌّ لنهج الثورة الخمينية

قدّمت سردية الجمهورية الإسلامية الرسمية توسّع نفوذ إيران الإقليمي بوصفه امتداداً طبيعياً لنهج الثورة الخمينية ، جبهةُ مقاومةٍ إسلاميةٍ تقف في وجه الاستكبار العالمي والاستعمار ، وتدافع عن المستضعفين في المنطقة ، هذا الخطاب لم يكن مجرد تبريرٍ سياسيّ ، بل كان إطاراً عقائدياً صاغه خامنئي بعنايةٍ ليمنح مشروع محور المقاومة شرعيةً دينيةً وثوريةً ، ويحوّله من تحالفاتٍ سياسيةٍ إلى هويةٍ نضالية ، في هذا الخطاب ، لم تكن إيران دولةً تتدخل في الإقليم ، بل قلباً ثورياً يمدّ خطوطه إلى ساحات الصراع حيث تُخاض معارك الأمة ، تحوّل دعم حزب الله في لبنان ، والفصائل الفلسطينية ، والقوى الحليفة في العراق وسوريا واليمن ، إلى رموزٍ عمليةٍ لهذا النهج ، وتجسيدٍ لفكرة أن الثورة الإيرانية ليست ثورةً محلية ، بل مشروعٌ تحرريٌّ عابرٌ للحدود ، يقف بوجه كيان "إسرائيل" والولايات المتحدة بوصفهما رمزين للهيمنة العالمية ، وبهذا الخطاب ، استطاع خامنئي أن يربط بين الأمن القومي الإيراني والهوية الثورية ، وأن يجعل من محور المقاومة ليس مجرد أداةٍ سياسيةٍ ، بل سرديةٍ جامعةٍ تمنح إيران حضوراً إقليمياً واسعاً ، السردية الرسمية قدّمت محور المقاومة كواجبٍ دينيٍّ وثوريّ ، وليس تحالفاً سياسياً ، جمهور المقاومة رأى في هذا المشروع امتداداً طبيعياً لفكرة نصرة المستضعفين التي شكّلت جوهر الخطاب الخميني ، بهذه السردية ، اكتسبت إيران شرعيةً رمزيةً في ساحات الصراع ، تتجاوز حدود الدولة إلى حدود الأمة.

الحرب مع الشيطان الأكبر ، منذ الأيام الأولى لتسلمه القيادة ، جعل علي خامنئي العداء للولايات المتحدة حجر الزاوية في عقيدته السياسية

الحرب مع الشيطان الأكبر ليست مجرد فصلٍ في سردية علي خامنئي ، بل هي الركيزة الصلبة التي بنى عليها عقيدته السياسية منذ اللحظة الأولى لتسلّمه القيادة ، تحوّل العداء للولايات المتحدة إلى مبدأٍ تأسيسيٍّ في خطاب خامنئي وفي بنية النظام الإيراني نفسه ، بالنسبة له ، لم تكن أمريكا مجرد خصمٍ عاديٍّ في السياسة الدولية ، بل هي الشيطان الأكبر ، ورمز الهيمنة العالمية التي يتوجب مقاومتها بلا هوادة ، آمن خامنئي بأن واشنطن تتبنى مشروعاً مستمراً لإخضاع إيران وتدمير ثورتها ، وأن أيَّ انفتاحٍ غير محسوبٍ سيُضعف النظام من الداخل ويُعرّض الثورة للخطر ، لذلك تبنّى خطاباً صارماً ثابتاً ، لا ثقةٌ في أمريكا ، لا تفاوضٌ مع أمريكا إلا تكتيكياً وفي أضيق الحدود ، هذا الخطاب لم يكن مجرد موقفٍ سياسيٍّ ، بل عقيدةٍ أمنيةٍ صاغها خامنئي لتحديد هوية النظام ووجهته ، فقد رأى أن الصراع مع الولايات المتحدة ليس صراعاً على ملفاتٍ محددة ، بل مواجهةٌ بين مشروعين ، مشروع الثورة الإسلامية ، ومشروع الهيمنة الأمريكية ، ومن هنا ، تحوّل العداء لواشنطن إلى عنصرٍ تعبويٍّ داخلي ، وإلى إطارٍ يفسّر كل التحديات التي تواجهها إيران ، من العقوبات إلى الضغوط الإقليمية ، بهذه العقيدة ، ربط خامنئي بين حماية الثورة ومواجهة الولايات المتحدة ، وجعل من الصراع مع الشيطان الأكبر جزءاً من الهوية السياسية للجمهورية الإسلامية ، وعنصراً أساسياً في سرديتها الرسمية ، ومرتكزاً ثابتاً في خطاب القائد طوال ثلاثة عقود ، العداء لأمريكا أصبح أداةَ تعبئةٍ داخليةً تُستخدم لتوحيد الجمهور خلف القيادة ، الخطاب الصارم تجاه واشنطن ساعد خامنئي في تثبيت شرعيته بوصفه حامي الثورة ، هذه العقيدة أثّرت في كل ملفات السياسة الخارجية ، من البرنامج النووي إلى محور المقاومة.

لم يتعامل خامنئي مع البرنامح النووي على أنه مجرد مشروعٍ علميٍّ أو اقتصادي ، بل اعتبره رمزاً للكرامة الوطنية وعنواناً لحق إيران في تقرير مصيرها دون إملاءاتٍ خارجية



قدّمه كجزءٍ من الهوية الوطنية وركنٍّ من أركان السيادة ، كيف تحوّل النووي في خطاب خامنئي إلى رمزٍ للكرامة والاستقلال ، لا مجرد ملفٍ تقني ، في خطابه ، كان النووي هو الامتحان الأكبر لسيادة الجمهورية الإسلامية ، إذا استطاعت إيران أن تُطوّر التكنولوجيا النووية بقدراتها الذاتية ، فإنها تُثبت للعالم أنها دولةٌ مستقلةٌ ، قادرةٌ على الوقوف في وجه الضغوط ، وأن الثورة لم تُبنَ على الشعارات فقط ، بل على إرادةٍ علميةٍ وصناعيةٍ حقيقية ، بالنسبة لخامنئي ، كان البرنامج النووي معركةَ سيادةٍ قبل أن يكون مشروعاً تكنولوجياً ، رأى أن الضغوط الأمريكية والغربية تهدف إلى منع إيران من امتلاك المعرفة النووية ، لا لأنها تهدد الأمن الدولي ، بل لأنها تُهدد نموذج الهيمنة الذي تفرضه واشنطن على المنطقة ، لذلك تبنّى خطاباً ثابتاً ، النووي حقٌ طبيعيّ ، التطوير واجبٌ وطنيّ ، التراجع خيانةٌ للثورة ، والضغوط الخارجية دليلٌ على نجاح المشروع ، بهذا الخطاب ، تحوّل النووي إلى رمزٍ تعبويٍّ داخل إيران ، وإلى عنصرٍ مركزيٍّ في سردية النظام حول الاستقلال والكرامة ، أصبح المشروع النووي في نظر جمهور الثورة ومحور المقاومة جزءاً من معركةٍ أكبر ، معركة تقرير المصير ، ورفض الخضوع ، وصناعة قوةٍ علميةٍ تُثبت أن إيران قادرةٌ على الوقوف في وجه الشيطان الأكبر ، لذلك كان النووي في خطاب خامنئي ليس تقنيةً ، بل هويةٌ سياسيةٌ ، ربط المشروع بفكرة الكرامة منح النظام قدرةً على تعبئة الداخل في مواجهة العقوبات ، هذا الخطاب جعل أيّ تنازلٍ في الملف النووي يبدو كتنازلٍ عن السيادة نفسها.

اليوم ، يرثي أنصار خامنئي قائداً يرونه حمى الجمهورية من مصير الشاه ، وحوّل إيران إلى قطبٍ إقليميٍّ يحسبُ له العدو ألف حساب ، ووضع فلسطين في قلب عقيدتها الاستراتيجية



اليوم ، يرثي أنصار خامنئي قائداً يرونه حمى الجمهورية الإسلامية وحافظ على تماسكها في وجه العقوبات والحصار والتهديدات الخارجية ، في سرديتهم ، كان خامنئي هو الرجل الذي منع سقوط النظام في لحظاتٍ كانت تبدو وجودية ، من الحرب العراقية الإيرانية إلى الضغوط الأمريكية المتواصلة ، ومن الاضطرابات الداخلية إلى الصراع الإقليميّ المفتوح ، ويرونه أيضاً القائد الذي حوّل إيران إلى قطبٍ إقليميٍّ يحسب له الخصوم ألف حساب ، فبفضل عقيدة محور المقاومة التي تبنّاها ، امتلكت إيران حضوراً متقدماً في ساحات الصراع ، من لبنان إلى العراق وسوريا واليمن ، وباتت لاعباً مركزياً في معادلات الشرق الأوسط ، هذا الحضور ، لم يكن توسعاً سياسياً فحسب ، بل خطُ دفاعٍ متقدمٌ يحمي الجمهورية من محاولات تطويقها أو إسقاطها ، أما فلسطين ، فقد وضعها خامنئي في قلب عقيدته الاستراتيجية ، بالنسبة لجمهور محور المقاومة ، فإن دعم حركات التحرر الفلسطينية واللبنانية والعراقية واليمنية هو امتدادٌ طبيعيٌّ لنهج الثورة الخمينية ، التي رفعت منذ يومها الأول شعار نصرة المستضعفين ، وهكذا ، أصبح الدفاع عن فلسطين ليس مجرد موقفٍ سياسيٍّ ، بل جزءٌ من هوية النظام وشرعيته الثورية ، وترسيخ مركزية فلسطين في عقيدة الجمهورية ، هي سرديةٌ تُقدَّم اليوم بوصفها إرثاً سياسياً وعقدياً سيستمر بعد رحيله ، مهما تغيّرت الظروف أو تبدّلت القيادات.

على المبتهجين بغياب القائد الأعلى لإيران أن يدركوا أن القادم لن يكونَ مجرّد صفحةٍ جديدةٍ في تاريخ النظام الإيراني

على المبتهجين بغياب القائد الأعلى لإيران أن يدركوا أن القادم لن يكونَ مجرد صفحةٍ جديدةٍ في تاريخ النظام الإيراني ، بل امتحاناً قاسياً لكل سرديات المنطقة ، سواءً تلك التي حاولت إيران ترسيخها ، أو تلك التي جاهدت لمقاومتها ، فغياب خامنئي لا يعني نهاية مشروعه ، بل بدايةُ اختبارٍ حقيقيٍّ لقدرته على البقاء دون صاحبه ، اليوم ، يقف محور المقاومة أمام سؤالٍ وجوديٍّ ، هل ينجح في تحويل دم القائد إلى وقودٍ لمعادلة ردعٍ أشدّ ، أم أن غياب الشخصية التي صاغته ونسّقت خيوطه سيكشف هشاشته؟ ، وهل تستطيع الجمهورية الإسلامية أن تحافظ على تماسكها الداخلي ، وتوازناتها الإقليمية ، دون الرجل الذي كان يمسك بخيوطها الثلاثة ، السلطة ، العقيدة ، والمحور؟ ، إن ما ينتظر المنطقة ليس مجرد انتقالٍ في القيادة ، بل اختبارٌ لسردياتٍ كاملة ، سردية المقاومة ، سردية الردع ، سردية الدولة الثورية ، وسردية الخصوم الذين راهنوا على لحظة الغياب ، وفي هذا الامتحان ، ستتحدد ملامح الشرق الأوسط لسنواتٍ طويلةٍ ، بعيداً عن الاحتفال أو الرثاء ، وبعيداً عن اليقين السهل.



غياب خامنئي يفتح الباب أمام إعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي

لكن اتجاه هذا التشكّل لا يمكن الجزم به دون متابعةٍ دقيقةٍ للمشهد ، سردية محور المقاومة ستُختبر في قدرتها على العمل دون القائد الذي كان مركز ثقلها ، سرديات خصوم إيران ستُختبر أيضاً ، هل كان الرهان على لحظة الغياب واقعياً أم مبالغاً فيه؟



قد يكون الحكم الأصدق الشهيد على خامنئي ، في نهاية المطاف ، هو ما ستقوله الأجيال المقبلة التي ستعيش نتائج قراراته وخياراته كقائدٍ رفع راية المقاومة في وجه نظامٍ عالميٍّ جائر



قد يكون الحكم الأصدق الشهيد على خامنئي هو ما ستقوله الأجيال التي ستعيش آثار إرثه ، لا تلك التي عاصرته في لحظة الصراع ، أنصاره سيكتبونه كقائدٍ واجه الولايات المتحدة وكيان "إسرائيل" بلا تردد ، وحمى الجمهورية من مصير الشاه ، وصاغ محور المقاومة كمعادلة ردعٍ إقليمية ، ووضع فلسطين في قلب عقيدة الدولة ، سيُنظر إليه بوصفه الرجل الذي حافظ على تماسك النظام في لحظاتٍ كانت تبدو وجودية ، ووسّع نفوذ إيران في الإقليم عبر خطوط دفاعٍ متقدمة ، سيقف التاريخ ليحسم ، هل كان خامنئي قائداً صاغ قوةً إقليميةً جديدة؟ ، أم كان زعيماً حبس بلاده في معادلة صراعٍ لا تنتهي؟ ، هذا السؤال لن يُجاب عليه اليوم ، بل ستجيب عليه الأجيال التي ستعيش نتائج تلك الخيارات ، بعيداً عن حرارة اللحظة ، وبعيداً عن الاحتفال أو الرثاء ، ستجيب عنه الأمة الإيرانية حول ما إذا كان دم الشهداء الذي كتب مسارها سيظل وقوداً حياً لمسيرتها نحو المستقبل؟.