عاجل:
الجيش اللبناني: ندعو إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية
الجيش اللبناني: نواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي
حماس: تصاعد تحريض الاحتلال على المقاومة في غزة من خلال تصريحات عن تسريع المقاومة بناء قوتها العسكرية من أفراد وتسليح هو محاولة لتبرير جرائمه وعدوانه المستمر وانتهاكه اليومي لاتفاق وقف النار
مصادر عبرية عن‏ القناة 12: "إسرائيل" تدخل في وضع استراتيجي هو الأسوأ، مع تآكل النجاحات في المعارك
‏هيئة بحرية بريطانية: سفينة شحن تعلن عن حادث بعد تعرضها لهجوم جنوب غرب الحديدة
المتحدث بإسم الجيش الإيراني: سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو
مدير مطار صنعاء الدولي: فتح المطار حق مشروع ونطالب القوات المسلحة بانتزاعه بالقوة إذا لم يُحترم هذا الحق لرفع معاناة شعبنا
مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: نحذر من المحاولات المتصاعدة من قبل الاحتلال لتصفية الأسير الطبيب حسام أبو صفية، في ضوء المعطيات الأخيرة لمؤسسات الأسرى
هيئة علماء فلسطين: اعتداءات الاحتلال على المساجد والمصاحف والأذان، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي تمثل عدوانًا ممنهجًا على هوية الأمة
وقفة جماهيرية أمام مطار صنعاء الدولي للمطالبة بفك الحصار وتأييداً للجيش اليمني وشكراً وعرفاناً للجمهورية الإسلامية في إيران
رئيس إقليم كردستان العراق نيجروان بارزاني:إرث آية الله الخامنئي هو نضاله من أجل الشعب والمبادئ التي كان يؤمن بها وهذا سيكون فاتحة طريق لكثيرين.
الشيخ حمودي: القائد الشهيد آية الله السيد علي خامنئي، باتباعه نهج الإمام الحسين (ع) في سبيل الحرية والكرامة والعدل، رمز لهذا العصر في الوقوف في وجه الظلم والطغيان
‏ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق الشيخ همام حمودي: لن يتخلى العراقيون عمن وقفوا إلى جانبهم، وسيشهد العالم حماستهم في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد
المرجع الديني آية الله مكارم: لن يفلت قتلة هذه الجريمة العظيمة من العقاب
المرجع آية الله مكارم: الحضور الجماهيري الكبير في هذه المراسم دليل على قوة وولاء الشعب لمبادئ الثورة الإسلامية السامية، وصمود الأمة الإيرانية العظيمة والأمة الإسلامية، واستمراراً لمسيرة الشهداء.

كربلاء العصر ... الفارق بين اصحاب الكلمات الراسخة والعابرون في التاريخ

الأحد ٠٥ يوليو ٢٠٢٦
٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش
كربلاء العصر ... الفارق بين اصحاب الكلمات الراسخة والعابرون في التاريخ
فارس الصرفندي

منذ أن تابعت مشاهد وداع السيد الشهيد علي خامنئي وأفراد أسرته، لم تغادرني قصيدة محمود درويش: “أيها المارون بين الكلمات العابرة”. ظل مطلعها يلاحقني، حتى أدركت أن ذهني كان يعقد مقارنة بين صنفين من البشر: أولئك الذين يمرون بين الكلمات العابرة، وأولئك الذين يكتبون الكلمات الراسخة بدمائهم، فتتحول من حروف على الورق إلى حياة في ضمير الأمم.

الفارق بين الفريقين ليس في طريقة الموت، بل في معنى الحياة. فهناك من يبني مستقبلاً لأجياله ولو دفع ثمن ذلك عمره كله، وهناك من يسرق مستقبل أجياله ليحفظ حاضره. الأول يترك أثراً، والثاني يترك ظلاً سرعان ما يتبدد.

كان بإمكان السيد الشهيد، كما يرى أنصاره، أن يقبل عشرات العروض الإقليمية والدولية التي كانت كفيلة بالحفاظ على حياته وحياة أسرته، لكنه اختار طريقاً آخر؛ طريقاً يراه امتداداً لنهج آل بيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن، في هذه الرؤية، مستعداً لأن يجعل الحياة ممراً إلى النجاة الشخصية إذا كان الثمن هو التنازل عن المبدأ. وكما كانت في سيرة جده القدوة الحسنة، أراد أن تبقى القدوة ممتدة: سيداً في أثر سيد، يحمل الراية جيلاً بعد جيل.

أما من أصدر قرار استهداف الإمام الشهيد، فقد قرأ المشهد بعين الكلمات العابرة. ظن أن الرصاصة تستطيع أن تنهي الفكرة، وأن الجسد إذا غاب غابت الرسالة. لكنه لم يدرك أن هناك كلمات لا تُكتب بالحبر، وإنما تُكتب بالدم، وأن كل حرف منها يتحول مع الزمن إلى تاريخ، وكل موقف منها يصبح مدرسة، وكل تضحية منها تصنع أمة.

لقد علمتنا صفحات التاريخ أن القوة قد تنتصر في معركة، لكنها لا تنتصر دائماً في الذاكرة. فالذاكرة لا تحفظ أسماء الأقوياء بقدر ما تحفظ أسماء أصحاب المواقف. ولهذا يبقى السؤال الحقيقي: من الذي يبقى؟ ومن الذي يعبر؟

كربلاء لم تكن، في الوجدان الإسلامي، مجرد واقعة عسكرية انتهت في يوم عاشوراء، بل كانت بداية حكاية لم تنته منذ أكثر من أربعة عشر قرناً. بقي صوت الإمام الحسين، وبقيت كلماته، وبقيت رايته، وبقيت عبارة “هيهات منا الذلة” تتردد في وجدان الملايين. أما الذين وقفوا في الجهة الأخرى من المعركة، فقد ابتلعهم التاريخ، ولم يذكرهم إلا عرضاً، كلما اقتضت الحاجة إلى تذكير الناس بأن الباطل، مهما علا صوته، لا يملك البقاء.

ومن هذه الزاوية، يرى كثيرون أن كربلاء العصر الحديث لن تُقاس بنتائجها العسكرية وحدها، بل بما ستتركه في الوعي، وما ستغرسه في نفوس الأجيال المقبلة. فالتاريخ كثيراً ما يعيد نفسه، لا في تفاصيل الأحداث، وإنما في سننه؛ حيث تتحول الدماء إلى كلمات، والكلمات إلى عقيدة، والعقيدة إلى مسيرة لا تتوقف برحيل أصحابها.

ولعل السنوات المقبلة ستكشف أن ما بدا اليوم نهاية، لم يكن سوى بداية أخرى. فالكلمات الراسخة لا تموت بموت قائلها، بل تبدأ حياتها الحقيقية بعد غيابه. أما الذين ظنوا أنهم صنعوا النصر بمجرد إسكات صوت خصومهم، فسيجدون أنفسهم، مع مرور الزمن، مجرد أسماء هامشية في هوامش الكتب، يُشار إليها على عجل، ثم تمضي كما يمضي العابرون بين الكلمات العابرة.

ويبقى الفرق، في نهاية المطاف، بين من يمرون في التاريخ، ومن يصنعون التاريخ؛ بين من تبتلعهم الأيام، ومن تتحول أيامهم إلى ذاكرة أمة

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

آية الله الشيخ عيسى قاسم يرثى في بيان الشهيد القائد السيّد علي الخامنئي

آية الله الشيخ عيسى قاسم يرثى في بيان الشهيد القائد السيّد علي الخامنئي

"حين بكى التاريخ... الإمام في رحلته الأخيرة من ذاكرة الأمة إلى الخلود"

0% ...

آخرالاخبار

رئيس إقليم كردستان العراق نيجروان بارزاني:إرث آية الله الخامنئي هو نضاله من أجل الشعب والمبادئ التي كان يؤمن بها وهذا سيكون فاتحة طريق لكثيرين.

الجيش اللبناني: ندعو إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية

الجيش اللبناني: نواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي

حماس: تصاعد تحريض الاحتلال على المقاومة في غزة من خلال تصريحات عن تسريع المقاومة بناء قوتها العسكرية من أفراد وتسليح هو محاولة لتبرير جرائمه وعدوانه المستمر وانتهاكه اليومي لاتفاق وقف النار

مصادر عبرية عن‏ القناة 12: "إسرائيل" تدخل في وضع استراتيجي هو الأسوأ، مع تآكل النجاحات في المعارك

الشيخ حمودي: القائد الشهيد آية الله السيد علي خامنئي، باتباعه نهج الإمام الحسين (ع) في سبيل الحرية والكرامة والعدل، رمز لهذا العصر في الوقوف في وجه الظلم والطغيان

‏ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق الشيخ همام حمودي: لن يتخلى العراقيون عمن وقفوا إلى جانبهم، وسيشهد العالم حماستهم في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد

‏هيئة بحرية بريطانية: سفينة شحن تعلن عن حادث بعد تعرضها لهجوم جنوب غرب الحديدة

المرجع الديني آية الله مكارم: لن يفلت قتلة هذه الجريمة العظيمة من العقاب

المرجع آية الله مكارم: الحضور الجماهيري الكبير في هذه المراسم دليل على قوة وولاء الشعب لمبادئ الثورة الإسلامية السامية، وصمود الأمة الإيرانية العظيمة والأمة الإسلامية، واستمراراً لمسيرة الشهداء.

الأكثر مشاهدة

مدفيديف يؤكد لبزشكيان عزم موسكو الجاد لتنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

بزشكيان: موقف إقليم كردستان الحكيم أحبط المؤامرات على حدودنا الغربية

وزير الدفاع الايراني بالوكالة: تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان من مبادئنا الثابتة والاستراتيجية

وزير خارجية كازاخستان يؤكد على تطوير وتعميق العلاقات بين بلاده وايران

افتتاح أبواب مصلى الإمام الخميني(رض).. والمعزون يؤدون صلاة الفجر

بدء مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي في يومها الثاني

تزامنًا مع بدء مراسم تشييع القائد الشهيد رُفعت الراية الحمراء التي كُتب عليها: «يا لثارات الحسين (ع) فوق قبة مصلى الإمام الخميني

توافد شعبي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران لتوديع القائد الشهيد السيد علي الخامنئي

تزامنًا مع بدء مراسم تشييع القائد الشهيد، رُفعت الراية الحمراء التي كُتب عليها: «يا لثارات الحسين (ع)» فوق قبة مصلى الإمام الخميني

استمرار تدفق المعزين الى مصلى الإمام الخميني في طهران لتوديع الامام الشهيد

حشود شعبية مهيبة تملأ ساحات مراسم وداع قائد الأمة الشهيد منذ الساعات الأولى