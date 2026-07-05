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الجيش اللبناني: ندعو إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية
الجيش اللبناني: نواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي
حماس: تصاعد تحريض الاحتلال على المقاومة في غزة من خلال تصريحات عن تسريع المقاومة بناء قوتها العسكرية من أفراد وتسليح هو محاولة لتبرير جرائمه وعدوانه المستمر وانتهاكه اليومي لاتفاق وقف النار
مصادر عبرية عن القناة 12: "إسرائيل" تدخل في وضع استراتيجي هو الأسوأ، مع تآكل النجاحات في المعارك
هيئة بحرية بريطانية: سفينة شحن تعلن عن حادث بعد تعرضها لهجوم جنوب غرب الحديدة
المتحدث بإسم الجيش الإيراني: سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو
مدير مطار صنعاء الدولي: فتح المطار حق مشروع ونطالب القوات المسلحة بانتزاعه بالقوة إذا لم يُحترم هذا الحق لرفع معاناة شعبنا
مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني: نحذر من المحاولات المتصاعدة من قبل الاحتلال لتصفية الأسير الطبيب حسام أبو صفية، في ضوء المعطيات الأخيرة لمؤسسات الأسرى
هيئة علماء فلسطين: اعتداءات الاحتلال على المساجد والمصاحف والأذان، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي تمثل عدوانًا ممنهجًا على هوية الأمة
وقفة جماهيرية أمام مطار صنعاء الدولي للمطالبة بفك الحصار وتأييداً للجيش اليمني وشكراً وعرفاناً للجمهورية الإسلامية في إيران
رئيس إقليم كردستان العراق نيجروان بارزاني:إرث آية الله الخامنئي هو نضاله من أجل الشعب والمبادئ التي كان يؤمن بها وهذا سيكون فاتحة طريق لكثيرين.
الشيخ حمودي: القائد الشهيد آية الله السيد علي خامنئي، باتباعه نهج الإمام الحسين (ع) في سبيل الحرية والكرامة والعدل، رمز لهذا العصر في الوقوف في وجه الظلم والطغيان
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق الشيخ همام حمودي: لن يتخلى العراقيون عمن وقفوا إلى جانبهم، وسيشهد العالم حماستهم في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد
المرجع الديني آية الله مكارم: لن يفلت قتلة هذه الجريمة العظيمة من العقاب
المرجع آية الله مكارم: الحضور الجماهيري الكبير في هذه المراسم دليل على قوة وولاء الشعب لمبادئ الثورة الإسلامية السامية، وصمود الأمة الإيرانية العظيمة والأمة الإسلامية، واستمراراً لمسيرة الشهداء.