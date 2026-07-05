قائد الثورة يعيد تعيين إجئي رئيساً للسلطة القضائية

وفي ما يلي نص الأمر الصادر عن قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محسني إجئي، دامت توفيقاته

إنّي، وإذ أتقدّم بالشكر لجهودكم القيّمة والمخلصة، ووفقاً لأحكام المادة 157 من الدستور، أعيّن جنابكم رئيساً للسلطة القضائية.

إنّ مجمل المطالب التي أثارها قائدنا الشهيد (أعلى الله مقامه الشريف)، والنقاط الواردة في رسالتي بتاريخ 28/حزيران/ يونيو تشكّل فاتحة طريق للإصلاح والازدهار وتحقيق سلطة قضائية منشودة.

آمل أن ينتفع الشعب الإيراني العزيز من ثمار ذلك، بفضل جهودكم المضاعفة، وتعاون القضاة الأفاضل، وزملائكم الكرام في الجهاز القضائي، وببركة دعوات مولانا صاحب العصر والزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف).

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي