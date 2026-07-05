مراسلة العالم.. 15 الی 20 مليون، يلقون النظرة الأخيرة علی جثمان القائد الشهيد الأحد ٠٥ يوليو ٢٠٢٦ ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش شهد مصلی الامام الخميني في طهران، حشداً جماهيرياً ليس له مثيل، حضروا مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد آية الله السيد علي خامنئي. وأفادت موفدة قناة العالم لمصلی الامام الخميني، زينب عبدالجبار أن 15 الی 20 مليون مشيع من داخل و خارج ايران، شارکوا في مراسم إلقاء النظرة الاخيرة علی جثمان القائد الشهيد. للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق.. إقرأ ايضاً.. تفاصيل مراسم تشييع القائد الشهيد (قُدّس سرّه) في طهران كلمات دليلية طهران آية الله السيد علي خامنئي مصلی الامام الخميني تشييع جثمان القائد الشهيد