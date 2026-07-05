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عارف: ملحمة من نوع العقلانية الثورية سيشهدها العالم غدا

الأحد ٠٥ يوليو ٢٠٢٦
٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش
عارف: ملحمة من نوع العقلانية الثورية سيشهدها العالم غدا
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف، اليوم الاحد، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، ان العالم سيشهد غدا ملحمة من نوع العقلانية الثورية، موضحا استعداد العاصمة الكامل لإقامة مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد (رضوان الله تعالى عليه).

واعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الوطنية لتوديع وتشييع الامام الشهيد (رض)، استعداد العاصمة الكامل لإقامة مراسم تشييع جثمان الإمام الشهيد (رضوان الله عليه).

وكتب في تدوينته: "طهران، بكامل طاقتها وبأحضان مشرعة، مهيئة لاستقبال فيض الشعب الإيراني المتدفق نحو العاصمة من جميع أنحاء البلاد. هذا الحشد الموحّد، من الشيوخ والشباب، ليس مجرد وداع؛ بل هو تلبية لمواصلة طريق الإمام الشهيد وتجسيد للتماسك الوطني. غداً سيشهد العالم ملحمةً من نوع العقلانية الثورية".

يشار الى ان العاصمة طهران ستشهد يوم غد الاثنين مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه) وافراد أسرته الشهداء، وذلك بعد مراسم الوداع مع جثمانه الطاهر والتي جرت يوم امس واليوم الاحد في مصلى الامام الخميني (رضوان الله عليه) بطهران.

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10 محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء تزامنا مع تشييع القائد الشهيد السيد الخامنئي في العراق وهي بغداد، النجف، كربلاء ، بابل، ذي قار، البصرة، ميسان، واسط، مثنى، والديوانية.

مجلس تنسيق الدعاية الاسلامية: ستبدأ مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد غدا الاثنين 6 تموز/يوليو عند الساعة الـ6 صباحا في طهران

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