عارف: ملحمة من نوع العقلانية الثورية سيشهدها العالم غدا

واعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الوطنية لتوديع وتشييع الامام الشهيد (رض)، استعداد العاصمة الكامل لإقامة مراسم تشييع جثمان الإمام الشهيد (رضوان الله عليه).

وكتب في تدوينته: "طهران، بكامل طاقتها وبأحضان مشرعة، مهيئة لاستقبال فيض الشعب الإيراني المتدفق نحو العاصمة من جميع أنحاء البلاد. هذا الحشد الموحّد، من الشيوخ والشباب، ليس مجرد وداع؛ بل هو تلبية لمواصلة طريق الإمام الشهيد وتجسيد للتماسك الوطني. غداً سيشهد العالم ملحمةً من نوع العقلانية الثورية".

يشار الى ان العاصمة طهران ستشهد يوم غد الاثنين مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه) وافراد أسرته الشهداء، وذلك بعد مراسم الوداع مع جثمانه الطاهر والتي جرت يوم امس واليوم الاحد في مصلى الامام الخميني (رضوان الله عليه) بطهران.