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بالفيديو..

روسيا تكشف تفاصيل محادثة هاتفية بين بوتين وترامب.. وهذا مضمونها!

الإثنين ٠٦ يوليو ٢٠٢٦
٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش
تصعيد ميداني متبادل وتحركات سياسية متوازية ترسم ملامح مرحلة جديدة من الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل استمرار الهجمات وتباعد مواقف موسكو وكييف بشأن فرص وقف القتال والتوصل إلى تسوية للنزاع.

ميدانيا، قتل ثلاثة أشخاص في قصف صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، فيما تحدثت السلطات الأوكرانية عن أضرار لحقت بمبان سكنية واحتمال وجود محاصرين تحت الأنقاض، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية ودعوة السكان إلى التزام الملاجئ، وذلك بعد تحذير الرئيس فولوديمير زيلينسكي من استعداد موسكو لشن هجوم واسع جديد.

وفي المقابل، واصلت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة وأهدافا عسكرية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء مؤقتا في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفق السلطات الروسية.

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