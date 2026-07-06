تشييع الإمام الشهيد يوحّد الإيرانيين ويبعث رسائل قوة للعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"قوموا لله"أشار المفكر والكاتب منير شفيق إلى لحظة إغتيال الإمام الخامنئي(قدس سره)؛ لافتا إلى أن هذا يدل على الخطر والقيمة الكبرى اللتين اعتبرهما المعتدون أمرا مهما جدا، أي أن يُزيحوا الإمام الخامنئي(قدس سره) عن المواجهة وقيادة إيران في هذه الحرب المصيرية.

ولفت شفيق إلى أنه عندما حدثت عملية الاغتيال، حصل ما يشبه الزلزال حيث شعر الجميع في إيران بأنه يجب أن يتحدّ وراء القيادة الإيرانية التي ستخلف الإمام الخامنئي وتواجه هذه الحرب القذرة وتنتصر فيها.



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