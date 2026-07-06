عاجل:
جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
رويترز: مصفاة أومسك أكبر مصفاة نفط في روسيا تعلّق العمل عقب هجوم بمسيّرات أوكرانية
مصادر لبنانية: الاحتلال الاسرائيلي ينفذ تفجيراً في بلدة دير سريان
نتنياهو للـ'سي إن إن': في الأمور الكبرى نتفق أنا وترمب تماما
نتنياهو للـ'سي إن إن': أوضحت للرئيس ترامب أن بيع طائرات إف 35 لتركيا سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط
وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 7 تموز إلى 4320 شهيدًا و12203 جرحى
وزير خارجية الاحتلال: تل أبيب ترفض أي ترتيبات في غزة لا تتضمن نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى
وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 7 تموز إلى 4320 شهيدًا و12203 جرحى
وزير خارجية الاحتلال: تل أبيب ترفض أي ترتيبات في غزة لا تتضمن نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إردوغان يدعو إلى تدمير "إسرائيل" ويستضيف حماس ونظام كهذا لا ينبغي أن يحصل على طائرات إف-35

قوموا لله..

تشييع الإمام الشهيد يوحّد الإيرانيين ويبعث رسائل قوة للعالم

الإثنين ٠٦ يوليو ٢٠٢٦
٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش
مراسم تشييع مهيبة للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي(قدس سره) أُقيمت في إيران، وفي معظم أنحاء العالم بشكل رمزي، من العراق إلى لبنان إلى اليمن إلى فلسطين. كل هذا يحمل رسائل متعددة؛ فإيران، من خلال شعبها المليوني الذي احتشد بالشوارع لأيام متتالية ولا يزال التواصل معه مستمرا، أرادت أن تُوجّه رسالة واضحة، ورسالة إلى أعداء إيران أيضا فما هي الرسائل التي يحملها هذا التشييع المهيب؟

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"قوموا لله"أشار المفكر والكاتب منير شفيق إلى لحظة إغتيال الإمام الخامنئي(قدس سره)؛ لافتا إلى أن هذا يدل على الخطر والقيمة الكبرى اللتين اعتبرهما المعتدون أمرا مهما جدا، أي أن يُزيحوا الإمام الخامنئي(قدس سره) عن المواجهة وقيادة إيران في هذه الحرب المصيرية.

ولفت شفيق إلى أنه عندما حدثت عملية الاغتيال، حصل ما يشبه الزلزال حيث شعر الجميع في إيران بأنه يجب أن يتحدّ وراء القيادة الإيرانية التي ستخلف الإمام الخامنئي وتواجه هذه الحرب القذرة وتنتصر فيها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

شاهد.. طهران تتحول إلى ساحة وداع جماهيري مهيب!

شاهد.. طهران تتحول إلى ساحة وداع جماهيري مهيب!

الحشد الشعبي: جاهزية عالية لمواكبة مراسم التشييع

الحشد الشعبي: جاهزية عالية لمواكبة مراسم التشييع

اجئي: على اميركا والكيان الصهيوني ان يدفعا ثمن جرائمهما ضد الشعب الايراني

اجئي: على اميركا والكيان الصهيوني ان يدفعا ثمن جرائمهما ضد الشعب الايراني

قائد الثورة يعيد تعيين إجئي رئيساً للسلطة القضائية

قائد الثورة يعيد تعيين إجئي رئيساً للسلطة القضائية

0% ...

آخرالاخبار

غُرُوبُ الشَّمْسِ الحَيْدَرِيَّةِ: وَدَاعُ الطَّوْدِ الأَسْمَى الَّذِي احْتَضَنَتْهُ المَلَايِينُ دَمْعاً وَعَقِيدَةً

يالفيديو.. وصول الطائرة التي تحمل الجثمان الطاهر للامام الخامنئي الشهيد الى النجف الأشرف

جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

وفد الإطار التنسيقي يصل مطار النجف الأشرف للمشاركة في مراسم استقبال جثمان القائد الشهيد السيد الخامنئي

 الرئاسة الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان وصل إلى النجف للمشاركة في مراسم استقبال جثمان الشهيد السيد علي خامنئي

وصول الطائرة التي تحمل الجثامين الطاهرة للقائد الشهيد وكوكبة من أسرته إلى مطار النجف الأشرف وسط استقبال رسمي

رويترز: مصفاة أومسك أكبر مصفاة نفط في روسيا تعلّق العمل عقب هجوم بمسيّرات أوكرانية

مراسل العالم: رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي يصل إلى النجف الأشرف للمشاركة في تشييع قائد الثورة الاسلامية الشهيد القائد السيد الخامنئي

مراسل العالم: العتبة العباسية تجهز المواكب في مدينة كربلاء المقدسة بـ 10 آلاف صندوق ماء استعدادًا لمراسم تشييع قائد الثورة الاسلامية الشهيد القائد السيد علي الخامنئي

مصادر لبنانية: الاحتلال الاسرائيلي ينفذ تفجيراً في بلدة دير سريان

الأكثر مشاهدة

اجئي: على اميركا والكيان الصهيوني ان يدفعا ثمن جرائمهما ضد الشعب الايراني

قاليباف: أدركت بعض الدول الإسلامية أنه لا أمريكا ولا الكيان الصهيوني يمكنهما أن يجلبا لها الأمن والاقتصاد

مجلس محافظة كربلاء المقدسة: ستُنصَّب آلاف المواكب خلال مراسم التشييع في كربلاء المقدّسة

الحشد الشعبي: جاهزية عالية لمواكبة مراسم التشييع

حضور مليوني في ليلة وداع القائد الشهيد

هجوم أوكراني يتسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم

من المقرر أن يُشيَّع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في الثامن من تموز في العراق

عمدة كييف: العاصمة الاوكرانية تتعرض لهجوم صاروخي روسي

"هآرتس" : وزير الأمن "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير ألغى رحلة كانت مقررة إلى نيويورك خشية اعتقاله

السلطات الأوكرانية: 3 قتلى إثر هجمات روسية على العاصمة كييف

توقعات بمشاركة ملايين المشيعين اليوم في مراسم تشييع القائد الشهيد بالعاصمة طهران