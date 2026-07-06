إعلاميون أجانب يرصدون ملحمة الوفاء.. مشاهد التشييع في طهران استثنائية ومذهلة

وتنوّعت التغطيات والتقارير الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات الدولية بين رصد كثافة المشاركة الشعبية، وتسليط الضوء على الأبعاد السياسية والاجتماعية للمشهد، فيما نقل المراسلون الأجانب من قلب الحدث مشاهد الحشود التي غصّت بها شوارع طهران، معتبرين أن مراسم التشييع استقطبت اهتماما دوليا واسعا.

وفيما يلي نماذج من أبرز ما نشرته وسائل الإعلام العالمية وما أورده الصحفيون والمراسلون الأجانب بشأن هذا الحضور المليوني..

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية:

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن التشييع المليوني لقائد الثورة آية الله علي خامنئي يُعدّ واحدًا من أكبر مراسم التشييع في التاريخ الحديث.

الصحفي الأمريكي المعروف غلين غرينوالد

كما كتب الصحفي الأمريكي المعروف غلين غرينوالد، مؤسس موقع ذا إنترسبت، في حسابه على منصة «إكس» تعليقًا على مشاهد التشييع: «يكاد يكون من المستحيل تخيل مشاركة هذا العدد الهائل من الناس في تشييع أي زعيم أمريكي معاصر.»

روبرت أي. بيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو

و صرّح روبرت أي. بيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، بأن هذا التلاحم الشعبي الواسع يُعد نتيجة حرب ترامب على إيران واغتيال قائدها على يد جهة أجنبية، مضيفًا أن إيران بقيت صامدة وهو ما غيّر كل شيء، وأنها اليوم قوة صاعدة في الشرق الأوسط ومن غير المرجح أن تتخلى طوعًا عن مضيق هرمز.

الصحفي والكاتب الأمريكي ماكس بلومنتال

وصف الصحفي والكاتب الأمريكي ماكس بلومنتال الحضور الشعبي الواسع في مراسم تشييع القائد الشهيد بأنه دليل على رسوخ الواقع السياسي للجمهورية الإسلامية واستحالة التراجع عنه، معتبرًا أنه يعكس فشل مشاريع إسقاط النظام.

الغارديان: ملايين الإيرانيين يشاركون في تشييع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الشهيد

هذا وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية، في تغطيتها لمراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الشهيد: "شارك ملايين الإيرانيين في مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الشهيد، آية الله علي خامنئي. وتتدفق حشودٌ هائلة من المشيعين الذين ارتدوا السواد في شوارع طهران، وهم يحملون رايات كُتب عليها: «يجب أن ننهض»."

الصحفية السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، بشرى شيخ

نشرت الصحفية السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، بشرى شيخ، صورًا من مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الشهيد، وعلّقت عليها قائلة: "حشودٌ غفيرة من الناس في مشاهد لا يمكن وصفها إلا بأنها مذهلة، فيما يواصل موكب تشييع القائد الشهيد السيد علي خامنئي تقدمه باتجاه ساحة آزادي."

وأضافت: "يا له من شرف أن أُغطي هذه اللحظة التاريخية في إيران."

ديميتري لاسكاريس، الناشط السياسي والصحفي الكندي

ونشر ديميتري لاسكاريس، الناشط السياسي والصحفي الكندي الذي يتواجد في طهران لتغطية مراسم تشييع القائد الشهيد، نصا ومقطع فيديو على صفحته الشخصية في منصة "إكس"، وكتب:

"من سطح جامعة شريف الصناعية، التي كانت هدفا لقصف نظام إبستين خلال حرب رمضان، يمكن الآن رؤية بحرٍ هائل من الإيرانيين الذين يطلقون هتافات مدوية، ويرفعون بصوتهم رسالة الصمود في وجه المعتدين.

وينقل نعش قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الشهيد على متن شاحنة وسط هذا الحشد البشري الهائل."

الناشط السياسي والصحفي الكندي الذي يتواجد في طهران لتغطية مراسم تشييع القائد الشهيد